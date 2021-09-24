Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2»

Берлин, 24 сентября. Кандидат на пост немецкого канцлера от партии «Зеленые» Анналена Бербок в очередной раз заявила, что выступает против газопровода «Северный поток — 2».

В интервью порталу Pioneer кандидат сообщила, что если войдет в новое немецкое правительство по итогам выборов, то будет добиваться, чтобы газопровод не получил необходимые разрешения для эксплуатации.

«Я бы не стала их выдавать», — высказалась Бербок в беседе с журналистами.

Члены партии «Зеленые» занимают жесткую позицию в отношении России, а Бербок не раз пыталась добиться в бундестаге остановки строительства «Северного потока — 2», но у нее ничего не вышло.

Ранее российский сенатор Андрей Климов заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» будет интересен Берлину вне зависимости от итогов правительственных выборов в Германии. По его словам, газопровод действительно основан на обоюдном интересе, и это не PR-акция.