Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:06
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
21:00
Видео
США: преступления без наказания. Часть третья
20:57
Шоу-бизнес
Селена Майер показала лицо ребенка и назвала его имя
Все новости

Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:53
Политика
Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 24 сентября. Кандидат на пост немецкого канцлера от партии «Зеленые» Анналена Бербок в очередной раз заявила, что выступает против газопровода «Северный поток — 2».

В интервью порталу Pioneer кандидат сообщила, что если войдет в новое немецкое правительство по итогам выборов, то будет добиваться, чтобы газопровод не получил необходимые разрешения для эксплуатации.

«Я бы не стала их выдавать», — высказалась Бербок в беседе с журналистами.

Члены партии «Зеленые» занимают жесткую позицию в отношении России, а Бербок не раз пыталась добиться в бундестаге остановки строительства «Северного потока — 2», но у нее ничего не вышло.

Ранее российский сенатор Андрей Климов заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» будет интересен Берлину вне зависимости от итогов правительственных выборов в Германии. По его словам, газопровод действительно основан на обоюдном интересе, и это не PR-акция.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2»
германия северный поток - 2 Бербок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru