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«Зона надежд». Итоги выборов-2021
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Публицист Игорь Кимаковский подводит итоги выборов-2021.

Предвыборная кампания отгремела, выборы прошли. Настало время подведения итогов. Кто выиграл в политической гонке и какую ответственность возложили на себя победители? Чего ждать от нового состава Госдумы?

В новом выпуске авторской программы «Зона» ведущий Игорь Кимаковский анализирует итоги выборов-2021.

Какие пять партий лидировали по итогу голосования и прошли пятипроцентный барьер? Какая партия впервые войдет в Госдуму и займет новую фракцию? Как голосовали новоиспеченные граждане России из Донецка, Луганска и Донбасса? И почему лидирующая партия понижает планку?

Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске передачи «Зона».

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