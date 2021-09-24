«Зона надежд». Итоги выборов-2021

Публицист Игорь Кимаковский подводит итоги выборов-2021.

Предвыборная кампания отгремела, выборы прошли. Настало время подведения итогов. Кто выиграл в политической гонке и какую ответственность возложили на себя победители? Чего ждать от нового состава Госдумы?

В новом выпуске авторской программы «Зона» ведущий Игорь Кимаковский анализирует итоги выборов-2021.

Какие пять партий лидировали по итогу голосования и прошли пятипроцентный барьер? Какая партия впервые войдет в Госдуму и займет новую фракцию? Как голосовали новоиспеченные граждане России из Донецка, Луганска и Донбасса? И почему лидирующая партия понижает планку?

Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске передачи «Зона».