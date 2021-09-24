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Европейские цены на уголь бьют рекорды

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:33
Экономика
Европейские цены на уголь бьют рекорды
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Повышение стоимости природного газа привело к удорожанию остальных источников энергии.

Новый исторический максимум зафиксирован ценами на уголь. Контракт на поставку сырья в следующем году реализуется сейчас по 137 долларов за тонну, что является наибольшим показателем с 2008 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Торговая сессия на ICE Futures свидетельствует о значительных ценовых корректировках в сегменте. Эксперты полагают, что тенденция связана с ростом цен на голубое топливо, которые подтолкнули потребителей к другим источникам, что быстро спровоцировало ценовые скачки и на более дешевое сырье.

Помимо данного фактора, на ситуацию с углем влияет малое количество имеющихся резервов энергоносителя в Европе при сниженных поставках из Австралии, Колумбии и Южной Африки. Россия также экспортирует уголь в регион, но не покрывает всех потребностей стран, пишут аналитики.

По прогнозам специалистов, стоимость газа в Европе и Азии может подскочить в четыре раза и достичь 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).

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уголь европа природный газ
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