Европейские цены на уголь бьют рекорды

Москва, 24 сентября. Повышение стоимости природного газа привело к удорожанию остальных источников энергии.

Новый исторический максимум зафиксирован ценами на уголь. Контракт на поставку сырья в следующем году реализуется сейчас по 137 долларов за тонну, что является наибольшим показателем с 2008 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Торговая сессия на ICE Futures свидетельствует о значительных ценовых корректировках в сегменте. Эксперты полагают, что тенденция связана с ростом цен на голубое топливо, которые подтолкнули потребителей к другим источникам, что быстро спровоцировало ценовые скачки и на более дешевое сырье.

Помимо данного фактора, на ситуацию с углем влияет малое количество имеющихся резервов энергоносителя в Европе при сниженных поставках из Австралии, Колумбии и Южной Африки. Россия также экспортирует уголь в регион, но не покрывает всех потребностей стран, пишут аналитики.

По прогнозам специалистов, стоимость газа в Европе и Азии может подскочить в четыре раза и достичь 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).