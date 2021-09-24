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Байден заявил, что ему сложно признавать свой пожилой возраст

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:33
Политика
Байден заявил, что ему сложно признавать свой пожилой возраст
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 24 сентября. Президенту США Джо Байдену сложно признавать, что ему уже больше 65 лет. Однако он заявил, что все равно сделает бустерную прививку от коронавируса.

Таким образом 78-летний глава государства прокомментировал недавнее решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовать использование бустерных доз вакцины компании Pfizer для граждан возрасте от 65 лет.

«Трудно признать, что мне уже больше 65, но я сделаю бустерную прививку», — с иронией подчеркнул Байден.

Ранее вирусолог Николай Крючков рассказал, что если человек переболел коронавирусом, а после этого вакцинировался, то его организм выработает эффективные антитела. Он отметил, что результаты работы его коллег сводятся к тому, что вакцинация в сочетании с естественным иммунитетом дает гибридный иммунитет.

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сша байден коронавирус
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