Барецкий объяснил, зачем он заранее поставил себе на кладбище памятник

Собственную смерть редко можно предугадать заранее — она всегда случается внезапно, и человек никогда не бывает к ней готов. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов и автор книги «Брат-3» Станислав Барецкий.

Так он объяснил свое решение заранее поставить себе памятник на одном из принадлежащих ему участков Ваганьковского кладбища в Москве. Шоумен предоставил в распоряжение нашей редакции фото ритуальной конструкции из черного камня, на которой действительно присутствует его изображение. Там писатель представлен в своем излюбленном «бандитском» образе: в черной куртке, с золотой цепочкой и c коварной злобной ухмылкой. Под фото указана дата смерти — 29 июля 2023 года.

«Разумеется, умирать в этот день я не собираюсь, — сразу оговорился Барецкий. — Просто на кладбищах существуют правила установки памятников, и одно из них гласит, что они должны быть обязательно с датами. Так что недоброжелатели и завистники могут собрать свои слюни и закатать обратно губу — так скоро уходить в мир иной я не намерен».

Тем не менее, продолжил президент Союза профессиональных ритуальных агентов, учитывая специфику его работы, методы конкурентов, «да и вообще среду, в которой приходится существовать», решение заранее установить себе памятник является отнюдь не безумным.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Вы даже не представляете, сколько угроз я получаю, — поделился наболевшим собеседник ФАН. — Совсем недавно я пережил два покушения: одно — возле Спаса на крови в Петербурге, а второе — прямо около моего собственного офиса. В обоих случаях меня спасли только чудо и приемы, которым я еще в 90-е научился у шаолиньских монахов. Но ведь в следующий раз может и не повезти, верно? А я не хочу, чтобы моими похоронами занимался кто-то другой — в конце концов, кто справится с этим лучше меня самого? Вот я и решил подстелить соломку и быть уверенным в том, что после смерти место моего упокоения будет выглядеть так, как этого хочу я сам».

Барецкий заявил, что участок, который он отвел себе под могилу, изначально был куплен для певицы МакSим — ее писатель обещал похоронить бесплатно, если сердце девушки вдруг не выдержит тягот пневмонии и остановится.

«Но она выжила, и я подумал, что такое хорошее место не стыдно взять самому, — сказал шоумен. — Вообще, я уже жалею о том своем обещании относительно организации бесплатных похорон «под ключ» для МакSим: у меня есть серьезные основания предполагать, что это именно ее поклонники оба раза нападали на меня с битами. А кто еще будет заниматься таким, крича во всю глотку строки из песни «Знаешь ли ты»?»

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов отметил, что он не первый человек, который еще при жизни занимается устройством своих похорон.

«Подобная практика уходит корнями во времена египетских фараонов, — напомнил писатель. — Уж кто-кто, а эти ребята знали толк в памятниках!»

Ранее Барецкий заявил, что собирается заняться захоронением людей в космосе.