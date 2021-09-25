Как Сирия восстанавливает разрушенные войной железные дороги

Власти Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают работу по восстановлению сферы железнодорожных перевозок.

Генеральный директор Главного управления железных дорог Сирии Айман аш-Шаар рассказал специальному корреспонденту международной редакции ФАН о том, как проходит реконструкция транспортной системы страны.

По словам главы ведомства, ремонт и техническое обслуживание железнодорожных линий, особенно поврежденных или разрушенных в результате действий террористов, является одной из приоритетных задач, поскольку данная инфраструктура играет важнейшую роль в процессе доставки грузов, а также в перевозке пассажиров.

Чиновник сообщил об успешной реконструкции железнодорожной сети в Алеппо, главной задачей этих работ было соединить регион с остальными сирийскими провинциями, в которых реализуются проекты, стратегически важные для послевоенного восстановления арабской республики. В частности, специалистам удалось восстановить маршрут из Алеппо до Дамаска через Хаму и Хомс.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН отметил героические усилия железнодорожников, которые были вынуждены работать в условиях нехватки необходимого оборудования. Дефицит был спровоцирован односторонними санкциями Запада, которые мешают поставкам определенных товаров в САР. Однако даже внешнее давление не помешало успешному проведению работ по обслуживанию железнодорожного полотна.

В общей сложности Главное управление железных дорог Сирии намерено восстановить порядка 1 800 километров из всей 2 450-километровой ж/д-линии страны. В планах — реконструкция дороги между Дамаском и Хомсом, между Хомсом и Алеппо, а в будущем — и восстановление маршрута из столицы до Дейр эз-Зора.