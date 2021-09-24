Business Insider: США хотят попытаться отрезать Россию от Атлантического океана

Вашингтон, 24 сентября. Американские военные могут с помощью авиабазы Кеблавик попытаться перекрыть России доступ к Атлантическому океану.

Таким мнением на страницах издания Business Insider поделился военный эксперт Кристофер Вуди. По его словам, база ВВС США в Исландии была «законсервирована» еще в 2006 году, однако эскалация напряженности в отношениях с российской стороной может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению эксплуатации военного объекта.

«С помощью авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком американские самолеты будут мониторить пространство между Гренландией, Исландией и Британскими островами», — говорится в публикации.

По словам эксперта, подобный подход позволит США отрезать ВМФ России от Атлантического океана. Он также рассказал, что в 2018 и 2020 годах США выделили 14,4 и 38 миллионов долларов на развитие и реконструкцию инфраструктуры на Кеблавике.

Ранее сообщалось, что США профинансируют строительство хранилища боеприпасов на авиабазе в Польше. Для возведения зоны хранения Пентагон намерен выделить до 100 тысяч долларов.