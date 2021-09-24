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Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:19
Наука
Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Лондон, 24 сентября. Новая разработка британских ученых может поспособствовать проблеме утилизации пластиковых отходов. Их материал способен разлагаться на воск.

Группа специалистов из компании Polymateria (Великобритания) представила свою новую разработку — пластик, способный преобразовываться в воск. Об этом сообщает издание Planet Today.

Пластик Polymateria представляет собой материал, созданный с применением различных веществ: поглотителей влаги, каучука и масел. Со временем он преобразуется в воск, перевариваемый различными бактериями и грибками естественным путем. Отмечается, что на полное разложение пластика уходит примерно 226 дней.

По словам главы компании, данный вид пластика позволит решить проблему загрязнения окружающей среды. Применение британской разработки позволит избавить Землю от двух миллиардов тонн пластиковых отходов к 2050 году.

Как сообщалось ранее, в одной из школ Москвы был установлен автомат по утилизации пластика и алюминия. Школьники получат баллы за утилизацию, которые могут быть обменены на различные товары.

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