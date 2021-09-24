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В Гватемале прошла демонстрация с требованием отставки генпрокурора

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:34
Весь мир
В Гватемале прошла демонстрация с требованием отставки генпрокурора
moscow.sledcom.ru  /  Пресс-служба ГУ СК России по Москве

 

Гватемала, 25 сентября. Около 25 организаций гражданского общества Гватемалы вышли на акции протеста с требованием отставки генерального прокурора Консуэло Поррас, которую они обвиняют в коррупции. Об этом сообщает агентство Prensa Comunitaria.

На пресс-конференции манифестанты заявили, что чиновница сотрудничает с «преступным союзом», так как она принимала решения, которые препятствуют правосудию. По их словам, Поррас «осуществляла махинации, назначая знакомых прокуроров, чтобы сохранить безнаказанность».

Группа людей собралась перед зданием Генеральной прокуратуры, чтобы провести демонстрацию против Поррас. Ранее Государственный департамент США включил чиновницу в список коррумпированных лиц. Участники принесли с собой гватемальские монеты — кетцаль — в качестве метафоры, обозначающей взятку за ее работу.

«Если Консуэло Поррас имела хоть немного достоинства, она бы уже покинул пост. Мы собрались здесь, чтобы потребовать отставки этого бессовестного, циничного человека. Ради своей совести, чести она должна уйти», — заявил депутат Альдо Давила.

22 сентября оппозиционный политик Сонья Гутьеррес потребовала у Конгресса Гватемалы смещения Поррас с должности, однако ее запрос был отклонен депутатами, поддерживающими правящую власть, и союзниками прокурора.

Дело президента

С июля в Гватемале участились петиции с требованиями об отставке Консуэло Поррас после того, как она уволила прокурора по борьбе с коррупцией Хуана Франсиско Сандоваля, который покинул страну из-за страха за свою безопасность.

В начале сентября Сандоваль обвинил президента Алехандро Джамматтеи в коррупции. Он сообщил, что четверо граждан России, заинтересованные в разработке полезных ископаемых в Гватемале, отправили в дом президента ковер, внутри которого была спрятана большая сумма.

В Гватемале прошла демонстрация с требованием отставки генпрокурора
twitter.com  / @DrGiammattei

После этого прокуратура Гватемалы во главе с Поррас выдала ордер на арест Сандоваля по подозрению в нарушении должностных обязанностей и воспрепятствовании уголовному разбирательству. В ответ власти США приостановили сотрудничество с прокуратурой Гватемалы, осудив увольнение «ведущего борца с коррупцией» страны и обвинив власти в отсутствии «приверженности к верховенству права».

Дело о взяточничестве против Джамматтеи — одно из последних коррупционных скандалов, связанных с президентами Гватемалы. В 2017 году бывший глава государства Джимми Моралес также был обвинен в коррупции, однако расследование не было открыто благодаря решению конгресса не подвергать его импичменту.

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