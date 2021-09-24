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Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:32
Общество
Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 24 сентября. Директор Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Алексей Матвеев высказался о значении экспертизы в предупреждении случаев насилия среди подростков.

Медиагруппа «Патриот» пригласила эксперта для обсуждения на тему увлечений современных подростков. Так, недавно член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила неожиданную подробность о стрелке из Перми: как оказалось, одним из его увлечений было творчество рэпера Моргенштерна. Кроме того, видеоигры нередко связывают с дурным влиянием на подростков.

Матвеев прокомментировал ее слова. Директор Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица», Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, член Российского творческого союза работников культуры объяснил, может ли экспертиза обстоятельств ЧП в Перми помочь заранее выявлять преступные наклонности среди молодежи.

«Когда происходит экспертиза, анализ похожих ситуаций, сложно сказать, что это одна причина. Это совокупность факторов, свойственных личности, там было много других социально опасных увлечений», — предположил эксперт.

Матвеев отметил, что анализ произошедшей в Перми трагедии должен помочь определить маркеры, которые будут полезны при профилактике преступлений.

Эксперт Общественной палаты Петербурга также высказался об увлечении молодого поколения соцсетями. Матвеев призвал ограничить детям доступ к тик-токам из-за риска столкнуться с пропагандой запрещенных веществ.

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