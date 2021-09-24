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Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
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«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Китай утрачивает роль «локомотива» мировой экономики и становится для нее источником волатильности, заявила глава центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко.

Исходя из инфоповестки, в КНР в последнее время происходит много регуляторных изменений, добавила эксперт на конференции «Растениеводство в России». В частности, речь идет о внутренних ценах на всех товары и недвижимость.

«Идет определенный напор на то, чтобы бороться с богатым средним классом, на который еще недавно китайское правительство делало ставку», — подчеркнула Снитко.

При этом интерес Пекина к какому-либо продукту всегда был сигналом спроса для мирового рынка. Однако в настоящий момент китайская экономика переживает проблемы роста, поскольку «население перестало расти так, как это было ранее, и есть определенные факторы замедления», отметила представитель «Газпромбанка».

Тем временем Китай пытается срочно погасить скрытые долги, в которых погрязли власти. Эта проблема считается настолько серьезной, что правительство признало ее угрозой национальной безопасности.

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