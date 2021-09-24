Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии

Киев, 24 сентября. Особняк в Италии площадью более 400 квадратных метров, которым владеет семья президента Украины Владимира Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро.

По информации украинских журналистов, вилла с бассейном расположена на одном из самых дорогих курортов Италии в Тоскане. Владимир Зеленский и его супруга Елена владеют домом с августа 2015 года. Семья украинского лидера заплатила за особняк более трех миллионов евро.

«Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном», — отмечают представители прессы.

Выставленная на продажу вилла оборудована кондиционерами, охранной сигнализацией и видеонаблюдением. В двухэтажном доме имеются сауна и джакузи, тренажерный зал и даже массажные столы.

Журналисты сообщили, что в настоящее время особняк арендует семья американцев. Ожидается, что в начале октября граждане США покинут поместье.

Ранее стало известно, что отец главы Украины Александр Зеленский завел страницу в Instagram. В одном из постов он написал, что его сыну необходима общественная поддержка.