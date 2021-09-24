Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 19:32
19:31
Происшествия
«Эльбрус опасен непогодой»: эксперт по выживанию Халилов прокомментировал трагедию на вершине
19:30
Происшествия
Подросток оказался под колесами автомобиля в Евпатории при странных обстоятельствах
19:30
Происшествия
Кадры с последствиями ливневого паводка в Дагестане опубликовали в Сети
19:28
Происшествия
Школьники примерили на себя роль телефонных террористов в Подмосковье и поплатились
19:28
Спорт
Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022
19:23
Общество
Волгоградские нейрохирурги провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь 17-летнего юноши
19:21
Армия
Business Insider: США хотят попытаться отрезать Россию от Атлантического океана
19:17
Наука
Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик
19:17
Общество
Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий
19:16
Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
Все новости

Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии
Политика
Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии
pixabay.com

Киев, 24 сентября. Особняк в Италии площадью более 400 квадратных метров, которым владеет семья президента Украины Владимира Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро.

По информации украинских журналистов, вилла с бассейном расположена на одном из самых дорогих курортов Италии в Тоскане. Владимир Зеленский и его супруга Елена владеют домом с августа 2015 года. Семья украинского лидера заплатила за особняк более трех миллионов евро.

«Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном», — отмечают представители прессы.

Выставленная на продажу вилла оборудована кондиционерами, охранной сигнализацией и видеонаблюдением. В двухэтажном доме имеются сауна и джакузи, тренажерный зал и даже массажные столы.

Журналисты сообщили, что в настоящее время особняк арендует семья американцев. Ожидается, что в начале октября граждане США покинут поместье.

Ранее стало известно, что отец главы Украины Александр Зеленский завел страницу в Instagram. В одном из постов он написал, что его сыну необходима общественная поддержка.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии
италия зеленский особняк вилла
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru