Попытка отнять у России право вето в Совбезе ООН говорит о том, что Запад делает ставку на «право сильного», заявила ФАН директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина, комментируя предложение со стороны главы мексиканского МИД Марсело Эбрарда на дебатах в Генассамблее Организации Объединенных Наций регулировать право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

По словам политика Елены Паниной, США и их сателлиты давно попрали устав ООН, а коллективный Запад так же давно оправдывает любые беззакония Вашингтона.

«Мехико и Париж предложили реформировать Совет Безопасности ООН, введя «регулирование права вето» его постоянных членов — РФ, КНР, США, Великобритании и самой Франции. Поводом для реформы Эбрард назвал «частую парализованность Совбеза в исполнении своих обязанностей в конфликтах, особенно когда совершаются массовые зверства». Как видим, на поле Генассамблеи ООН в очередной раз вброшена идея, направленная на ослабление главных геополитических конкурентов США — России и Китая», — отметила политолог.

Собеседница ФАН добавила, что США, теряющие статус мирового гегемона, еще способны «выкручивать руки» зависимым от них странам, заставляя их голосовать за свои интересы. Она заключила, что «регулирование права вето», если его допустить, будет использовано исключительно в интересах Соединенных Штатов и «коллективного Запада».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Мексика не в силах вырваться из сферы влияния США. Что касается Парижа, реанимировавшего свою инициативу от 2014 года — не применять вето в Совбезе ООН, когда речь идет о «массовых злодеяниях», — его сегодняшний шаг выглядит как «пас на клюшку» Вашингтону, несмотря на ссору из-за AUKUS и срыв контракта на строительство подлодок для Австралии», — уточнила Панина.

Директор Института международных политических и экономических стратегий обратила внимание на предлог, в связи с которым предлагается лишить постоянных членов СБ ООН их неотъемлемого права — «массовые зверства». Она высказала мнение, что формулировка размыта, и, принимая во внимание внешнюю политику США, осуществивших только за последние 20 лет вторжение в девять суверенных государств, ситуация выглядит странно.

«Вашингтон самовольно присвоил себе на международных площадках функции «арбитра по злодеяниям». Американцы именуют «терроризмом» сопротивление жителей Донбасса их ставленникам после госпереворота в Киеве. Они сфабриковали «расстрел рейса MH17 из российского «Бука». Они поддержали фейк, запущенный британскими спецслужбами про «отравление Скрипалей». Они придумали «химические атаки Асада против мирного населения» в Сирии», — сообщила политик.

Эксперт по международным отношениям напомнила, что ранее попытки принизить роль России в ООН разбивались об устав этой организации. Согласно закону отнять право вето у постоянных членов Совбеза можно лишь в случае их общего добровольного согласия, на что никогда не пойдут ни Москва, ни Пекин.

Федеральное агентство новостей /

«Устав ООН сегодня под ударом. Попытки «взломать» его предпринимаются уже на уровне Генассамблеи через резолюцию №377А «Единство во имя мира», принятую еще в 1950 году. Западные державы трактуют ее как способ обойти вето с помощью двух третей голосов членов ГА ООН, если речь идет о «вопросах мира и безопасности». ООН давно не является гарантом мира на планете. Достаточно вспомнить, как в 1999 году альянс НАТО во главе с США бомбил Югославию без мандата Совета Безопасности ООН, вопреки воле России и Китая. В 2008 году, грубо извратив резолюцию Совбеза №1973, этот же альянс разрушил Ливию», — уличила ООН в двойных стандартах Панина.

Политик заявила, что в условиях, когда в мире действует лишь одно право — «право сильного», — Россия должна защищать свои национальные интересы всеми доступными способами. Собеседница ФАН добавила, что при подобных обстоятельствах полагаться лишь на право вето в Совбезе ООН — непозволительная роскошь.

Ранее ФАН рассказал, почему Минюст США признал, что Россия не помогала Трампу, но клеветников наказывать не стал.