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Как мертвому припарка: почему долгожданные кредиты МВФ не спасут экономику Ливана
Весь мир
Как мертвому припарка: почему долгожданные кредиты МВФ не спасут экономику Ливана
Федеральное агентство новостей  / 

Новоизбранное правительство Ливана стремится заключить сделку с Международным валютным фондом (МВФ) для получения денежных вливаний, необходимых для реанимации экономической системы государства.

В связи с этим возникает вопрос: как должны будут распределяться финансовые убытки на фоне финансового краха, кто станет платить по долгам международному фонду? Требования МВФ предусматривают сокращение бюджетной сферы и резкую либерализацию рынка, что и без того наблюдается в текущих реалиях.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в проблемах, стоящих перед ливанским правительством на пути реформ, а также в вопросах МВФ, возникающих по отношению к кризисному государству.

Затягивая проблему

Финансовая система средиземноморской страны рухнула в 2019 году из-за десятилетий коррупции и расточительства, а также отсутствия устойчивых источников ее подпитки. Спусковым крючком к началу кризиса послужило замедление притока твердой валюты в банковскую систему, которая в то время кредитовала свое же правительство.

Решение нарастающих кризисных явлений оттягивалось: в начале 2020 года дыра в финансовой системе оценивалась в 90 миллиардов долларов. Тогда правительство начало переговоры с МВФ и разработало план реструктуризации всего своего долга. Однако он подразумевал уничтожение подавляющей части капитала банков, из-за чего переговоры зашли в тупик — местные кредиторы и Центральный банк, крупнейшие держатели государственных долгов, восприняли данный подход отрицательно.

Ситуация усугубилась после разрушительных взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года, после которых правительство ушло в отставку и с большим трудом собралось лишь спустя 13 месяцев, за которые экономика государства прошла несколько точек невозврата.

Всемирный банк утверждает, что наблюдаемая депрессия является одной из самых серьезных с середины XIX века: валовой внутренний продукт Ливана сократился на 40% в период с 2018 по 2020 годы, а ливанский фунт обесценился на 93%. Даже во время гражданской войны 1975-1990 гг. банки оставались платежеспособными и функциональными.

Республика с момента своего насильного отделения от Сирии стараниями французской администрации строила экономику на четырех столпах: банковском секторе, сельском хозяйстве, туризме и наркотрафике. В XX веке это определило вливание денег в страну со всего Ближнего Востока, так как в Ливане возможно было осуществлять вещи, запрещенные или просто недоступные в других государствах региона.

В настоящий момент банкинг — некогда главный источник поступления валюты в страну — находится в состоянии клинической смерти и едва ли имеет шансы на восстановление. За минувшие десятилетия во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке, образовались значительно более крупные финансовые центры, и оттесненный на периферию Бейрут после кризисного удара потерял последние финансовые потоки.

Наркотрафик в настоящий момент практически полностью находится в руках шиитской группировки «Хезболла», которая перехватила данный финансовый поток для частичного самообеспечения. Это, в свою очередь, вызвало недоверие к и без того низкорентабельной сельскохозяйственной продукции Ливана, которую останавливают на границах из-за случаев перевозки в них наркотиков.

Туризм самоустранился по очевидным причинам: люди не стремятся оставлять свои доллары в неблагополучных странах, где вода и свет подаются всего по паре часов в сутки, товары первой необходимости недоступны, а возросшая преступность уже пробудила межрелигиозную рознь.

Пути решения

Образовавшиеся проблемы унаследовало новое правительство во граве с миллиардером Наджибом Микати. Этим людям придется решить непростую задачу по удовлетворению требований МВФ, так как разоренная страна, просящая в долг, уже не имеет существенных активов не только для погашения будущих займов, но и латания расширяющихся экономических дыр.

До сих пор бремя расплаты несли прежде всего рядовые ливанцы, наблюдая, как испаряются их сбережения, обесценивается национальная валюта, а с полок исчезают товары первой необходимости. Сокращение государственных субсидий и либерализация цен являются стандартными требованиями МВФ, однако неясно, что делать с Ливаном, так как он эти требования уже заранее «выполнил».

Как мертвому припарка: почему долгожданные кредиты МВФ не спасут экономику Ливана
Федеральное агентство новостей  / 

Ввиду этого оправдан скепсис по поводу того, сможет ли правительство приступить к реформам (даже если будет решена острая проблема топлива, например), ведь оно сформировалось консенсусом той же элиты, которая привела Ливан к упадку.

Преодолеть первое препятствие на пути к сделке с МВФ — договориться о распределении убытков — будет непросто. В отчете инвестиционного банка Goldman Sachs говорится, что соглашение по этому вопросу, скорее всего, «окажется труднодостижимым, что станет серьезным препятствием на пути к восстановлению [экономики]».

Политическая программа кабмина содержит скудные сведения об основных реформах. Определена необходимость в первую очередь принять закон о контроле за движением капитала и унифицировать обменные курсы.

Что же касается распределения убытков, то правительство Ливана намерено использовать план 2020 года с обновленными цифрами. Ожидается, что министерство финансов и Центральный банк будут работать вместе, чтобы договориться по этому вопросу, считает высокопоставленный член партии «Свободное патриотическое движение» Ален Аун, племянник президента Мишеля Ауна.

«Мы отчаянно хотим получить доллары. МВФ обещает помощь, но при условии, что мы войдем в финансовый план. На этот раз все будут вынуждены согласиться», — считает он.

В то же время исполнительный директор аналитического центра The Arab Reform Initiative Надим Хури считает, что до майских выборов правительство не будет торопиться с глобальными преобразованиями.

«Я называю это правительством восстановления. Правительством, которое должно улучшить имидж традиционных партий в преддверии предстоящих выборов. Они стабилизируют страну и продадут это [населению] под видом реформ» — сказал он.

Отчетливый тупик

Ливан, исторически раздираемый противоречиями и терпящий экономическое бедствие, продемонстрировал собственную нежизнеспособность. Общая сумма потенциального займа может достичь лишь нескольких миллиардов долларов, которые в скором времени будут «проедены» за счет смягчения острого дефицита товаров первой необходимости.

У государства отсутствуют активы, которые могли бы обеспечить преобладание доходов над расходами, а времени и средств на их создание, таких как, например, промышленность, у Ливана нет.

Сложно предположить, какая стратегия способна в конечном счете надежно стабилизировать Ливан, ведь, даже если завалить его деньгами, это лишь несколько смягчит и продлит его агонию. Однако такой сценарий представляется маловероятным хотя бы потому, что мировое сообщество в целом индифферентно к происходящему в республике, за исключением Ирана, который заинтересован в поддержке боеспособности находящейся в стране организации «Хезболла».

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