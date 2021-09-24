Эпидемиолог Онищенко призвал Россию не сожалеть из-за непризнания «Спутника V» в ЕС

Санкт-Петербург, 24 сентября. Российской Федерации следует отдохнуть от Евросоюза, в котором не признают вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По его словам, Россия выделила Венгрии два миллиона доз препарата против коронавируса. В стране уже привили один миллион жителей и не жалеют об этом. Политик объяснил, что в случае с Евросоюзом «идет примитивный канцеляризм, когда придираются к столбу, запятым, не рассматривая суть».

«Что касается не признают нашу вакцину, это их проблема», — подчеркнул Онищенко.

Врач-эпидемиолог считает, что России не стоит сожалеть по этому поводу, так как «Спутник V» используют в Индии, в которой сейчас находится один из самых активных очагов в мире.

Ранее Онищенко поддержал мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина, что в связи с запретом перемещаться по Страсбургу в свободном режиме для российской делегации, прибывшей на сессию ПАСЕ, правильно было бы проигнорировать заседание Ассамблеи. По его словам, соответствующее поведение является примитивными придирками.