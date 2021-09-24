Сенатор Круглый заявил о неизбежности регистрации российских вакцин в странах ЕС

Санкт-Петербург, 24 сентября. Европейский союз неизбежно одобрит российские вакцины от коронавируса. В свою очередь Россия может одобрить западные препараты, считает сенатор Владимир Круглый.

Российские вакцины от коронавирусной инфекции в ближайшее время будут одобрены в странах Европейского союза. Такое мнение на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», выразил сенатор Совета Федерации, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.

По словам эксперта, страны ЕС не отказываются от регистрации препаратов, однако затягивают этот процесс. В свою очередь западные вакцины остаются не одобренными в России. Круглый подчеркнул, что все противокоронавирусные препараты должны быть доступны, однако российские вакцины должны иметь приоритет.

«Преимущество должно быть у наших вакцин, поскольку они у нас производятся, они дешевле и удобнее в хранении», — объяснил он.

Как утверждает сенатор, вакцина «Спутник V» имеет множество конкурентных преимуществ. По этой причине одобрение западных вакцин на территории РФ не уменьшит желание россиян прививаться отечественными препаратами.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием препаратов, доказавших свою безопасность и эффективность. Как сообщалось ранее, власти Египта одобрили применение вакцины «Спутник Лайт», разработанной в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.