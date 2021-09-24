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Эксперт Алексей Матвеев призвал оградить детей от тик-токов с пропагандой наркотиков

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:46
Общество
Эксперт Алексей Матвеев призвал оградить детей от тик-токов с пропагандой наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 24 сентября. Директор Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица» Алексей Матвеев призвал обеспечить несовершеннолетним безопасный контент в соцсетях.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Кумиры российской молодежи: кто они и почему такие странные», спикером которой стал Матвеев, член Российского творческого союза работников культуры.

Журналисты обратились к эксперту с вопросом о целесообразности идеи китайцев, которые стали выделять на соцсети лимит для определенного пользователя. Например, несовершеннолетним можно просматривать такие приложения не более 40 минут в день.

Матвеев согласился с этой идеей, отметив, что любой информационный канал, соцсеть или газета являются просто ресурсом, однако в плохих руках это может стать оружием.

«Если ребенок в шесть лет заходит в Tik-Tok, то там не должно быть пропаганды наркотиков, курения и бранных слов в музыкальном репертуаре. С этим ни у одного эксперта ни из одной отрасли не будет опровержения и сомнения, это объективная история», — заявил спикер и призвал оградить детей от опасного контента.

Он отметил, что на информационных каналах могут транслировать позитивную повестку, показывать образовательные и культурные передачи, что окажется полезным для пользователей.

Ранее стало известно о составлении Роскомнадзором реестра социальных сетей, куда вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие.

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матвеев кумиры tiktok
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