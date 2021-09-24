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Видео столкновения Хэмилтона с механиком на тренировке Гран-при России появилось в Сети
Спорт
Видео столкновения Хэмилтона с механиком на тренировке Гран-при России появилось в Сети
Global Look Press  /  Xavi Bonilla/Keystone Press Agency

Сочи, 24 сентября. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон попал в неприятный инцидент во время второй тренировки ВТБ Гран-при России «Формулы-1».

Британец при заезде в боксы своей команды нечаянно сбил механика, отвечающего за передний домкрат, видео столкновения опубликовано в Twitter-аккаунте соревнований.

Как объяснил сам пилот по радиосвязи, перед заездом в боксы он нажал меняющую баланс тормозов кнопку. Стоит отметить, что в текущем сезоне эта кнопка устраивала «сюрпризы» британцу на рестарте Гран-при Азербайджана, из-за чего 36-летний автогонщик финишировал на 15-ом месте.

Механик не пострадал. Хэмилтон в результате пришел вторым.

Напомним, Хэмилтон и нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен столкнулись во время гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Льюис Хэмилтон формула-1 гран-при россии
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