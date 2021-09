Видео столкновения Хэмилтона с механиком на тренировке Гран-при России появилось в Сети

Сочи, 24 сентября. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон попал в неприятный инцидент во время второй тренировки ВТБ Гран-при России «Формулы-1».

Британец при заезде в боксы своей команды нечаянно сбил механика, отвечающего за передний домкрат, видео столкновения опубликовано в Twitter-аккаунте соревнований.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries ????#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8