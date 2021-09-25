Как работают курсы финансовой грамотности: объясняет эксперт Илья Ангелов

Повысить финансовую грамотность сегодня хочет чуть ли не каждый второй, ведь такие знания действительно помогают сохранять и увеличивать личный бюджет. Однако даже те, кто отучился на экономиста или бухгалтера, не всегда понимают, как именно правильно вести свои финансы и перестать безрассудно тратить деньги. К счастью, на помощь приходят специальные курсы, тренинги и семинары, но вопрос в том, насколько они полезны и помогают ли на самом деле. О том, стоит ли тратить время и силы на подобные занятия, ФАН выяснил у финансового эксперта, инвестора и предпринимателя Ильи Ангелова.

В чем смысл финансовой грамотности

По словам специалиста, любое обучение начинается с хорошего стимула и понимания, как именно изменится ваша жизнь после. Так, финансовая грамотность нужна, чтобы сформировать правильное и стратегическое мышление, стать психологически устойчивым и более уверенным в собственных силах, а также обеспечить себе определенный уровень престижа в окружении. Помимо прочего, с помощью новых знаний вам будет проще найти дополнительные источники дохода и выйти на новый уровень прибыли, повысив тем самым качество своей жизни.

«Финансово грамотные люди никогда не останавливаются на достигнутом. Они с интересом познают новое и знают, как извлечь из этого выгоду. Поэтому знания, полученные после посещения курсов, обязательно пойдут на пользу, — рассказывает Илья Ангелов. — Правда, тренинги работают только в том случае, если преподаватель не заинтересован в получении конкретной выгоды, то есть не требует от своих учеников вкладываться в его проекты. Так работают только мошенники, которые просто хотят направить поток средств в нужное русло».

Чему учат на тренингах

Сейчас курсов финансовой грамотности более чем достаточно, однако принесут плоды только те, чья программа обучения построена правильно. На современных тренингах, говорит эксперт, можно узнать многое: как работать с платежными системами и пользоваться онлайн-банкингом, как управлять своими финансами и денежными потоками в целом, как защитить свой капитал и не попасть в руки мошенников. И, конечно, преподаватель должен будет рассказать о том, как правильно инвестировать и что из себя представляет валютный рынок.

«При правильном распределении накоплений риск финансовых потерь будет минимальным. Поэтому на курсах учат не вкладывать все свои средства, допустим, на покупку акций одной конкретной фирмы. Пусть доход по итогу получится немного меньше, зато такая система денежных вложений более безопасна», — поясняет Илья Ангелов.

Фото из личного архива Ильи Ангелова /

Чтобы в перспективе улучшить свое благосостояние, на тренинги идут совершенно разные люди: частные лица, предприниматели, руководители компаний. Поэтому сегодняшние курсы тоже разнятся, ориентируясь на запросы определенных групп слушателей и даже учитывая их возрастную категорию.

«Сейчас все популярнее краткосрочные курсы, которые рассчитаны на разностороннюю аудиторию. Такие курсы охватывают максимум информации, из которой каждый слушатель подчеркнет для себя хоть что-то важное. С них можно начать осваивать финансовую грамотность, — заключает Илья Ангелов. — Будут ли работать курсы финансовой грамотности, либо доносимая до учеников информация так и останется не применимой в реальной жизни, зависит от профессионализма лектора. Поэтому изначально нужно ориентироваться на ораторские способности бизнес-коуча».

Ранее эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль рассказал, как собрать надежный инвестиционный портфель. Чтобы не ошибиться с выбором инструментов, новичкам он рекомендует работать с тем, о чем они знают хотя бы на элементарном уровне, и вкладывать сумму денег, которую они готовы потерять.