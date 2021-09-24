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Верховная рада планирует признать выселенных из Польши украинцев депортированными
Политика
Верховная рада планирует признать выселенных из Польши украинцев депортированными
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 24 сентября. Выселенные из Польши в 1944-1951 годах украинцы могут приобрести статус депортированных граждан. Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Украинский парламент намерен признать депортированными украинцев, которых переселили из Польши после Второй мировой войны. Решение поддержали 294 депутата. Для принятия инициативы требовалось 226 голосов. Документ должен пройти второе чтение.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что депортация является одним из трагических последствий войны. Цель инициативы заключается в восстановлении социальной справедливости, отмечают авторы документа.

Рада ранее приняла законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности из-за влияния олигархов. Большинство депутатов поддержали такую инициативу на голосовании.

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украина польша переселенцы
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