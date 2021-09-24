Академик Онищенко объяснил, почему Россия безвозмездно помогает миру вакцинами

Санкт-Петербург, 24 сентября. Россия оказывает безвозмездную помощь другим странам мира на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Это отличает ее от США, считает академик РАН Геннадий Онищенко.

Россия не зарабатывает на вакцинах от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Мы не зарабатываем, мы не американцы. Мы передали свою технологию индийцам, а это почти полтора миллиарда населения. И для них это единственный способ спасти свое население, привиться», — объяснил он.

По словам академика, зарабатывание денег там, где требуется гуманитарная помощь, никогда не было традицией в России. Он напомнил о помощи, которую страна оказала для борьбы с оспой. Так, Россия передала четыре миллиарда доз оспенной вакцины для того, чтобы привить население Африки, Южной Америки и остального мира.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. В России в рамках кампании по иммунизации населения применяются препараты «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Ученые Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы ранее пришли к выводу, что «Спутник V» показал более высокую эффективность против дельта-штамма, чем иностранные препараты AstraZeneca и Sinopharm.