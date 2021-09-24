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Трехлетний роман Илона Маска и певицы Граймс закончился расставанием

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:31
Общество
Трехлетний роман Илона Маска и певицы Граймс закончился расставанием
Global Look Press  /  Gene Blevins

Лос-Анджелес, 24 сентября. Миллиардер Илон Маск подтвердил новость о разрыве с возлюбленной, певицей Граймс, после трех лет отношений и рождения ребенка.

Эксцентричная пара Илона Маска и певицы Граймс завершила отношения. Семья распалась вскоре после рождения сына, которого звезды назвали необычным именем. Основатель компании Space X подтвердил, что находится в процессе разрыва, сообщает издание Page Six.

«Мы наполовину разделены, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — объяснил миллиардер.

Маск также рассказал о причинах расставания с Граймс. Как оказалось, поводом для разрыва послужила работа бизнесмена. Он отметил, что часто должен бывать в Техасе, где находится производство Space X, в то время как певица работает в Лос-Анджелесе. Однако пара все еще живет вместе.

Недавно Граймс резко отреагировала на вопросы об отношениях с Маском. Звезда потребовала прекратить спрашивать ее о бойфренде.

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Илон Маск отношения граймс
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