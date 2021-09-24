Новак заявил о важности обеспечения мировых рынков доступной энергией

Москва, 24 сентября. Климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что тема климата не должна использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки. Вице-премьер также обратил внимание на рост потребления энергии в связи с восстановлением глобальной экономики от кризиса, вызванного пандемией.

«Наша ключевая задача — добиться синергии между мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, обеспечению мировой экономики и населения доступными энергоресурсами и решением климатических задач», — подчеркнул Новак в рамках Диалога высокого уровня по энергетике Генассамблеи ООН.

Вице-премьер добавил, что Россия уже обеспечила всеобщий доступ населения к энергии. Он указал, что политика страны в области энергетики направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее рассказал о роли климатической повестки в развитии российской атомной энергетики. По его словам, атомная отрасль должна быть усилена в структуре экономики страны.