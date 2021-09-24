Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 19:31
19:31
Происшествия
«Эльбрус опасен непогодой»: эксперт по выживанию Халилов прокомментировал трагедию на вершине
19:30
Происшествия
Подросток оказался под колесами автомобиля в Евпатории при странных обстоятельствах
19:30
Происшествия
Кадры с последствиями ливневого паводка в Дагестане опубликовали в Сети
19:28
Происшествия
Школьники примерили на себя роль телефонных террористов в Подмосковье и поплатились
19:28
Спорт
Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022
19:23
Общество
Волгоградские нейрохирурги провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь 17-летнего юноши
19:21
Армия
Business Insider: США хотят попытаться отрезать Россию от Атлантического океана
19:17
Наука
Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик
19:17
Общество
Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий
19:16
Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
Все новости

Новак заявил о важности обеспечения мировых рынков доступной энергией

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:25
Экономика
Новак заявил о важности обеспечения мировых рынков доступной энергией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. Климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что тема климата не должна использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки. Вице-премьер также обратил внимание на рост потребления энергии в связи с восстановлением глобальной экономики от кризиса, вызванного пандемией.

«Наша ключевая задача — добиться синергии между мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, обеспечению мировой экономики и населения доступными энергоресурсами и решением климатических задач», — подчеркнул Новак в рамках Диалога высокого уровня по энергетике Генассамблеи ООН.

Вице-премьер добавил, что Россия уже обеспечила всеобщий доступ населения к энергии. Он указал, что политика страны в области энергетики направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее рассказал о роли климатической повестки в развитии российской атомной энергетики. По его словам, атомная отрасль должна быть усилена в структуре экономики страны.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новак заявил о важности обеспечения мировых рынков доступной энергией
новак энергетика мировая экономика климат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru