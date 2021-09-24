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Панама просит помощи ООН для решения миграционного кризиса
Весь мир
Панама просит помощи ООН для решения миграционного кризиса
Pr Scr un.org  / 

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент Панамы Лаурентино Кортисо предупредил о надвигающемся гуманитарном кризисе в стране из-за наплыва мигрантов и призвал ОНН прийти на помощь. Это заявление он сделал на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем обращении Кортисо рассказал, что с начала года границу страны пересекли порядка 80 тыс. мигрантов и поток продолжает расти. Для сравнения: за январь число беженцев не превысило 800 человек, а в августе оно выросло до 30 тыс. По его словам, большинство мигрантов прибывают из стран Карибского бассейна и Африки.

«Мы призываем международное сообщество как можно скорее предпринять совместные усилия, используя все ресурсы, чтобы предвосхитить региональный гуманитарный кризис серьезных масштабов. Это обязанность каждого», — отметил президент.

Кортисо также рассказал, что Панама близка к достижению группового иммунитета. До этой цели стране осталось «несколько недель». Власти также помогают тем, кто остался без работы и средств к существованию.

«Мы подготовили план, включающий две инициативы: первая — перевод средств наиболее пострадавшим, а вторая — распределение наборов продуктов питания среди тех, кто живет в отдаленных труднодоступных регионах», — подытожил выступление глава государства.

В начале августа власти Панамы созвали специальное совещание, посвященное миграционному кризису, который переживает страна.

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