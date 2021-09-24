Политики от медицины объяснили, почему РФ не ставит целью заработать на «Спутнике V»

Западные бюрократы чинят всевозможные препоны на пути регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС. О том, как с этим бороться и какие ответные меры может предпринять Москва, в пятницу, 24 сентября, в прямом эфире Медиацентра «Патриот» поговорили политики, эпидемиологи и эксперты в области медицины.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) всякий раз преподносит все новые и новые невероятные объяснения тому, почему «Спутник V» не достоин считаться полноценной эффективной вакциной. Так, например, приводится аргумент о «возможных побочных эффектах» и о «нехватке клинических испытаний» — и это при том, что «Спутником V» привиты уже сотни миллионов жителей Земли.

Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации и кандидат медицинских наук, заявил, что никогда не слышал о том, чтобы кто-то всерьез и с доказательствами «говорил о том, что вакцина «Спутник» неэффективна или опасна».

«Тем не менее, действительно, одобрение препарата со стороны всемирной организаций здравоохранения и EMA все время откладывается, — заметил эксперт. — Была информация, что после визита к нам на производственные площадки инспекторов из Всемирной организации здравоохранения были некие замечания, причем они касались не качества вакцины, а только выбросов при ее производстве (больше допустимого). Иными словами, безопасность и эффективность «Спутника» не вызывает ни у кого сомнений, и, например, в итальянской республике Сан-Марино им привиты 70% жителей!»

Сенатор подчеркнул, что, по данным некоторых исследований в Аргентине, результаты применения «Спутника V» превосходят аналогичные у его иностранных «коллег» в отношении штамма «Дельта», который сейчас является наиболее распространенным и опасным.

«И при этом ее отказываются регистрировать! — возмущен Круглов. — Из-за чего именно — неясно, доказательств нет, однако я уверен, что это причины политического или экономического характера, с медициной никак не связанные».

Геннадий Онищенко, российский политик и врач-эпидемиолог, также высказался о проблеме регистрации «Спутника V». По его словам, евробюрократы — это «попугаи, которые лишь повторяют чьи-то недобросовестные экспертные оценки, на самом деле ничего в этом не понимая».

«Это радует, — заметил Онищенко. — Ну, не было бы этой вакцины, они бы к чему-то другому придрались! Главное, что мы прививаем свое население и тех людей, которые хотели бы воспользоваться нашей вакциной. А эти пусть и дальше исходят желчью».

По мнению врача-эпидемиолога, России не настолько важно признание «Спутника V» еще и потому, что Москва не ставит перед собой цели заработать на нем.