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Военный эксперт Сивков: ВСУ в любой момент перейдут на сторону ЛДНР и России

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:18
Армия
Военный эксперт Сивков: ВСУ в любой момент перейдут на сторону ЛДНР и России
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Киевские власти меньше всего заинтересованы в полномасштабном конфликте, так как рискуют вообще остаться без армии, заявил военный эксперт Константин Сивков.

В эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» он обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины в любой момент перейдут на сторону народных республик Донбасса и России. Кризис аналитик объясняет многочисленными ошибками чиновников, которые привели к расколу в армии. Усугубляется ситуация бесчинствами националистических формирований, которые открыто враждуют с ВСУ.

Сивков напомнил о многочисленных случаях боестолкновений между националистами и регулярными войсками прямо на линии разграничения в Донбассе. При этом националисты неоднократно стреляли в спины бойцам ВСУ, которые отказывались участвовать в военной операции, предпочитая дезертировать.

«Между ними серьезный раскол», — добавил Сивков.

Более того, военные прекрасно понимают, что ни НАТО, ни США не поставят на кон собственную безопасность ради военной поддержки Украины. При этом помощь, которую Киеву оказывают сейчас, носит исключительно символический характер, констатировал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности вступления его страны в НАТО. Он утверждал, что без Киева Альянс станет слабее. В то же время, как пишет «Царьград», президент призвал западный военный блок вмешаться в донбасский конфликт.

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