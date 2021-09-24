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Прах главаря перуанской группировки «Сендеро Луминосо» решили развеять в секретном месте

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:22
Весь мир
Прах главаря перуанской группировки «Сендеро Луминосо» решили развеять в секретном месте
Global Look Press  /  © Cesar Lanfranco

Лима, 25 сентября. Прокуратура Перу заявила о решении кремировать тело лидера радикальной маоистской группировки «Сендеро Луминосо» (Сияющий путь) Абимаэля Гусмана и развеять его прах в секретном месте. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

После двух недель обсуждений власти Перу приняли решение о кремации, чтобы могила Гусмана не стала центром притяжения его последователей, где они будут проводить демонстрации.

По информации адвоката Себастьяна Чавеса Сифуентеса, вдова лидера леворадикальной группировки Элена Ипаррагирре, которая также отбывает срок в тюрьме, требовала предоставить ей прах мужа после кремации. Однако власти решили развеять его в неизвестном месте. Это стало возможным благодаря новому закону, принятому 16 сентября, который позволяет перуанским властям кремировать и освобождаться от праха тех, кто был обвинен в терроризме.

Сияющий путь

11 сентября в возрасте 86 лет скончался бывший лидер маоистской группировки «Сендеро луминосо» Абимаэль Гусман Рейносо. Организация признана в Перу террористической. Она была основана в 1960-х годах, а в 1980-х перешла к вооруженной партизанской борьбе с государством. В результате жестоких расправ, нападений и взрывов погибли порядка 30 тыс. человек. Гусман долгое время был самым разыскиваемым человеком в Перу, пока его не схватили 12 сентября 1992 года. Он был приговорен к пожизненному заключению.

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похороны геноцид перу сияющий путь
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