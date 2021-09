Прах главаря перуанской группировки «Сендеро Луминосо» решили развеять в секретном месте

Лима, 25 сентября. Прокуратура Перу заявила о решении кремировать тело лидера радикальной маоистской группировки «Сендеро Луминосо» (Сияющий путь) Абимаэля Гусмана и развеять его прах в секретном месте. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

После двух недель обсуждений власти Перу приняли решение о кремации, чтобы могила Гусмана не стала центром притяжения его последователей, где они будут проводить демонстрации.

По информации адвоката Себастьяна Чавеса Сифуентеса, вдова лидера леворадикальной группировки Элена Ипаррагирре, которая также отбывает срок в тюрьме, требовала предоставить ей прах мужа после кремации. Однако власти решили развеять его в неизвестном месте. Это стало возможным благодаря новому закону, принятому 16 сентября, который позволяет перуанским властям кремировать и освобождаться от праха тех, кто был обвинен в терроризме.

