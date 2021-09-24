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Башкортостан активно цифровизует систему управления регионом

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:05
Экономика
Башкортостан активно цифровизует систему управления регионом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 24 сентября. Центр управления Башкирией стал лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов.

Победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения» на конкурсе IT-инициатив оказалась Республика Башкортостан. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Информация о присуждении награды в соревновании была озвучена на форуме «ПРОФ-IT.2021», проходящем в настоящее время в Нижнем Новгороде. Как пишет глава правительства республики, Центр управления Башкирией является эффективным инструментом, который используется для развития субъекта и дает возможность проведения анализа по разным показателям.

Сейчас в регионе создано 56 панелей, которые взаимодействуют с 19 ведомствами, что делает более точным мониторинг обстановки в местной медицине, строительстве, дорожной сфере, сельском хозяйстве и социальной области. Помимо этого, пишет премьер, ЦУР работает с федеральной платформой, обеспечивающей кооперацию с муниципалитетами.

«Помимо прочего, лично для себя ЦУР я использую как очень удобный канал обратной связи с жителями. Еженедельно мне докладывают об обращениях, которые к нам поступают. Это позволяет видеть приоритеты людей и наши недочеты; понимать, что происходит на местах и исходя из этого быстро принимать решения», — добавляет Назаров.

Резюмирует свое сообщение премьер-министр тем, что башкирский опыт в дальнейшем может быть использован в других регионах Российской Федерации.

Республика Башкортостан сумела эффективно использовать время в ходе Петербургского международного экономического форума в начале лета. Как заявил глава региона Радий Хабиров, Башкирия заключила контракты на 120 млрд рублей.

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назаров республика башкортостан IT-проект Центр управления
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