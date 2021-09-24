Вернувшийся в Россию актер Серебряков оставил сыновей в Канаде

Москва, 24 сентября. Переехавший назад в Россию из Канады актер Алексей Серебряков признался, что за границей остались два его сына, так как там они продолжают свое обучение.

В Канаде актер прожил последние девять лет, периодически приезжая на родину для участия в съемках. Несмотря на эмиграцию, Серебряков продолжил оставаться популярным актером среди режиссеров, поэтому сейчас с его участием ожидают выхода сразу несколько фильмов.

Журналистам kp.ru удалось пообщаться со звездой на премии GQ «Человек года». В последнее время он заявлял, что в Канаде жил только ради обучения детей, однако теперь они стали самостоятельными, и он смог снова вернуться на родину.

«Мой отъезд, без сомнения, был. Но я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья (братья Степан и Данила, которых актер с женой взяли из детского дома. — Прим. ФАН) до сих пор учатся в Канаде», — рассказал Серебряков.

Он также признался, что не знает, какую судьбу выберут его наследники. Актер подчеркнул, что это будет их личный выбор, который ему остается только поддержать. Пока что неизвестно, предпочтут дети артиста вернуться на родину или найдут себе работу в Канаде.

Недавно Серебряков обратился к россиянам с просьбой поддержать его в борьбе с интернет-мошенниками. Актер призывал своих подписчиков пожаловаться на страницу афериста.