Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 19:30
19:30
Происшествия
Кадры с последствиями ливневого паводка в Дагестане опубликовали в Сети
19:28
Происшествия
Школьники примерили на себя роль телефонных террористов в Подмосковье и поплатились
19:28
Спорт
Малком и Клаудиньо не получили вызов в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022
19:23
Общество
Волгоградские нейрохирурги провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь 17-летнего юноши
19:21
Армия
Business Insider: США хотят попытаться отрезать Россию от Атлантического океана
19:17
Наука
Британская компания Polymateria представила полностью биоразлагаемый пластик
19:17
Общество
Эксперт ОП Петербурга Матвеев: анализ ЧП в Перми поможет в профилактике подобных трагедий
19:16
Экономика
«Газпромбанк»: Китай теряет статус «локомотива» мировой экономики
19:15
Политика
Украинские журналисты узнали о продаже 400-метрового особняка Зеленского в Италии
19:14
Происшествия
Ливневый паводок повредил дорогу в Дагестане
Все новости

Вернувшийся в Россию актер Серебряков оставил сыновей в Канаде

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:05
Шоу-бизнес
Вернувшийся в Россию актер Серебряков оставил сыновей в Канаде
youtube.com  /  Кадр из сериала «Доктор Рихтер» (2017)

Москва, 24 сентября. Переехавший назад в Россию из Канады актер Алексей Серебряков признался, что за границей остались два его сына, так как там они продолжают свое обучение.

В Канаде актер прожил последние девять лет, периодически приезжая на родину для участия в съемках. Несмотря на эмиграцию, Серебряков продолжил оставаться популярным актером среди режиссеров, поэтому сейчас с его участием ожидают выхода сразу несколько фильмов.

Журналистам kp.ru удалось пообщаться со звездой на премии GQ «Человек года». В последнее время он заявлял, что в Канаде жил только ради обучения детей, однако теперь они стали самостоятельными, и он смог снова вернуться на родину.

«Мой отъезд, без сомнения, был. Но я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья (братья Степан и Данила, которых актер с женой взяли из детского дома. — Прим. ФАН) до сих пор учатся в Канаде», — рассказал Серебряков.

Он также признался, что не знает, какую судьбу выберут его наследники. Актер подчеркнул, что это будет их личный выбор, который ему остается только поддержать. Пока что неизвестно, предпочтут дети артиста вернуться на родину или найдут себе работу в Канаде.

Недавно Серебряков обратился к россиянам с просьбой поддержать его в борьбе с интернет-мошенниками. Актер призывал своих подписчиков пожаловаться на страницу афериста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вернувшийся в Россию актер Серебряков оставил сыновей в Канаде
актер серебряков звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru