«Автотор» планирует начать продажи российских электрокаров в 2024 году

Москва, 24 сентября. Калининградский «Автотор» планирует в 2023 году начать выпуск первой партии электромобилей своей разработки.

Согласно презентации, представленной основателем компании Владимиром Щербаковым главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, продажи могут начаться уже в 2024 году. Розничная стоимость электромобиля составит порядка 1,5 млн рублей.

Предположительно, выпуск первой партии электрических автомобилей в 200 единиц планируется на конец 2023 года, а уже в 2024 году, вероятно, изготовят 1 тысячу машин в рамках СПИК. Речь идет о транспортных средствах для маломобильных групп.

В целом производство электрокаров трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года. Быстрее остальных на российский рынок выйдет проект компании «Моторинвест». Следом, при вложении в производство дополнительных инвестиций, — Zetta и «Кама-1».