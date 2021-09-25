Глава ЦБ Сирии рассказал о планах по стабилизации экономики республики

Председатель Центрального банка Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммад Эссам Хазим провел в Дамаске встречу с местными предпринимателями. Главной темой мероприятия стало регулирование национального рынка и соблюдение всех прав потребителей и поставщиков.

Как сообщает специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей, к участию в событии были приглашены главы компаний-импортеров/экспортеров, а также дилеры промышленной продукции.

В рамках обсуждения были затронуты вопросы поиска дополнительных каналов финансирования импортно-экспортных операций, а также проблема незаконного оборота зарубежных валют на территории арабской республики.

Глава ЦБ Сирии анонсировал принятие в ближайшем будущем ряда важных решений по укреплению стабильности банковской сферы и запуска системы электронных платежей, которая в скором времени должна увидеть свет. По словам чиновника, сейчас проект находится на пилотной стадии и уже демонстрирует многообещающие результаты.

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Высказался Мухаммад Эссам Хазим и по вопросу упрощения взаимодействия сирийского банковского сектора с финансовыми организациями стран-союзников. Он отметил, что по этому вопросу уже состоялись две расширенные встречи с российскими партнерами, в ходе которых был согласован ряд условий и документов, необходимых для запуска соответствующей инициативы. Глава сирийского Центробанка подчеркнул, что подобное сотрудничество облегчит привлечение зарубежных инвестиций в Сирию и будет способствовать дальнейшему послевоенному восстановлению государства.

Председатель ЦБ добавил, что сирийский регулятор привержен подобному партнерству — особенно со странами, которые оказывали активную поддержку народу САР в сложный период, когда велись активные боевые действия против террористов.