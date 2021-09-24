США: преступления без наказания. Часть третья

ФАН совместно с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) продолжает серию программ, посвященных репрессивной политике США на своей территории и за рубежом.

Один из самых известных активистов в борьбе за права человека Нельсон Мандела говорил: «Никто по-настоящему не узнает нацию, пока не побывает в ее тюрьмах».

Глава ФБР Мира Терада узнала на собственном опыте, что такое «Американский ГУЛАГ», и как система уголовного правосудия влияет на американское общество, ведь США остается мировым лидером по количеству заключенных на душу населения.

В этом выпуске Мира расскажет, как Соединенные Штаты многие десятилетия скрывают свои репрессии за ширмой демократии и свободы, о том, за что могут посадить, и какова роль тюремного насилия в жизни американского государства. Об этом и многом другом, вы узнаете в новом выпуске программы «США: преступления без наказания».