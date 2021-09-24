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Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
Политика
Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
wikipedia.org  /  UK Prime Minister

Париж, 24 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону «восстановить сотрудничество». Об этом сообщили журналисты.

Телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец информирует о телефонных переговорах премьера Великобритании с французским лидером. Джонсон предложил Макрону «восстановить сотрудничество» Парижа и Лондона после кризиса в дипломатических отношениях. Проблемы в партнерстве двух стран возникли на фоне разрыва контракта по подлодкам.

Журналисты отмечают, что телефонная беседа состоялась по инициативе премьера Соединенного Королевства. Политик выразил намерение возобновить диалог в соответствии с общими ценностями и интересами. Макрон ответил, что ожидает от британской стороны предложений по этому вопросу.

Великобритания и США заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере и в области безопасности с Австралией. Последняя заявила о разрыве сделки по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро называли «контрактом века». Документ предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Париж счел решение Австралии «ударом в спину». Министерство обороны Франции назвало поведение США в этой ситуации демонстрацией отсутствия политического диалога в НАТО.

Политолог Ростислав Ищенко ранее высказался о разрыве контракта между Парижем и Канберрой. Эксперт назвал это политическим решением.

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великобритания сотрудничество франция
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