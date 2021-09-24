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Алена Хмельницкая решила восстановиться после перенесенного коронавируса
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая решила восстановиться после перенесенного коронавируса
instagram.com  /  @alxmel

Москва, 24 сентября. Российская актриса Алена Хмельницкая проходит восстановительный курс процедур после перенесенного коронавируса. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Актриса переболела страшной болезнью в начале 2021 года. Поэтому свой 50-й юбилей артистка встретила не на шумной вечеринке, а в постели с бессонницей. Именно отсутствие сна, по словам звезды, больше всего вызывало у нее беспокойство.

Несмотря на выздоровление, Хмельницкая все же согласилась на госпитализацию, чтобы провести восстановительный курс. По ее мнению, он так же важен, как и обычный — лечебный.

«Необходимо диагностировать произошедшие изменения, которые оставил после себя COVID-19. Поэтому первоочередная задача — получить консультацию лечащего врача и сделать комплексный check-up по анализам крови. Второй этап — это курс детокса и восстановительных капельниц», — рассказала Хмельницкая на своей странице.

Артистка напомнила, какие COVID-19 может за собой повлечь последствия.

«Если вовремя не остановить их развитие и не заняться восстановлением организма, эти последствия могут привести к самым серьезным осложнениям», — напомнила Хмельницкая.

Недавно артистка начала сниматься в сериале американской компании Netflix. Кстати, именно из-за пандемии процесс съемок был приостановлен.

«На четвертый день работы нас собрал продюсер и объявил, что из-за ситуации с COVID-19 продолжить мы не сможем. Мадрид необходимо покинуть в течение 24 часов, так как страну закрывают. Все актеры разлетелись по домам и застряли на карантине», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Не так давно Алена Хмельницкая выразила респект шоумену Моргенштерну за то, что он проводит акции благотворительности, а немногим ранее удивила поклонников танцем живота.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Хмельницкая решила восстановиться после перенесенного коронавируса
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