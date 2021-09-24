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Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr youtube.com / Ольга Бузова / Prt Scr youtube.com / Ляйсан Утяшева

Москва, 24 сентября. Шоумен Павел Воля обратился к телеведущей Ольге Бузовой с просьбой отложить запланированный концерт. Артист превратил в шутку попытку певицы объявить о предстоящем выступлении.

Бузова стала гостьей в новом эпизоде проекта Comedy Club. Артистка посетила выступление звезд шоу и сообщила, что активно готовится к собственному концерту, который пройдет в Москве.

Воля иронично отреагировал на слова звезды. Он отметил, что пять лет — недостаточно весомый повод для празднования юбилея. Артист высмеял идею концерта Бузовой и заверил ее, что шоу можно смело отложить еще на несколько лет.

«Мы готовы подождать еще пять лет», — заявил артист.

Сольный концерт Бузовой носит название «Вот она я». Ранее звезда неоднократно рассказывала о предстоящем выступлении — так, она призналась, что потратила более 30 млн рублей на организацию шоу в «Крокус Сити Холл».

Недавно Бузову заподозрили в тайном романе с певцом Сергеем Лазаревым. Артистка спровоцировала слухи о новых отношениях, когда опубликовала совместное фото с курорта и сопроводила его загадочной подписью о любви. Это далеко не первые догадки фанатов о звезде — весной они думали, что экс-ведущая «Дома-2» беременна, передает «Мир 24».

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Все новости / Шоу-бизнес / Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
бузова звезды воля
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