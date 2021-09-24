Сочи, 24 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом. В 15:10 он вылетел из Минска и в 17:35 приземлился в российском аэропорту.

Последний раз Лукашенко появлялся на публике 23 сентября во время встречи с министром промышленности и вице-премьером. Однако на сегодня никаких официальных визитов главы государства не анонсировалось. РИА Новости подтвердили информацию о том, что президентский самолет приземлился в Сочи.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции в отношении других государств под лозунгом борьбы за права человека. По его словам, западные страны оказывают давление посредством ассиметричных действий и гибридного влияния.