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Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:57
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Сочи, 24 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом. В 15:10 он вылетел из Минска и в 17:35 приземлился в российском аэропорту.

Последний раз Лукашенко появлялся на публике 23 сентября во время встречи с министром промышленности и вице-премьером. Однако на сегодня никаких официальных визитов главы государства не анонсировалось. РИА Новости подтвердили информацию о том, что президентский самолет приземлился в Сочи.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя санкции в отношении других государств под лозунгом борьбы за права человека. По его словам, западные страны оказывают давление посредством ассиметричных действий и гибридного влияния.

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