Себестоимость строительства жилья в России вырастет по итогам года на 18%

Москва, 24 сентября. Рост цен на жилье в России может продолжиться из-за увеличения себестоимости строительства, считает общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы Кирилл Кулаков.

По его прогнозу, себестоимость строительства увеличится в России по итогам года на 18%. Причиной эксперт считает повышение цен на стройматериалы. Он уточнил, что цены на бетон за год выросли на 12%, утеплители подорожали на 15%, а фанера — почти на 50%. Заметно прибавили в цене также изделия из металла и дерева, добавил специалист в комментарии «Российской газете».

Кулаков полагает, что производители стали завышать стоимость материалов из-за ажиотажного спроса на жилье. По его мнению, в среднесрочной перспективе у застройщиков могут возникнуть трудности с завершением проектов в связи с высокой себестоимостью строительства. Поэтому, как считает эксперт, цены на жилье если не вырастут, то останутся на высоком уровне.

Тем временем на рынке жилья Москвы наблюдается коррекция цен. Застройщики на фоне снижения спроса вынуждены предоставлять покупателям скидки.