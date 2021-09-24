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Названы темы третьего раунда переговоров оппозиции и властей Венесуэлы
Весь мир
Названы темы третьего раунда переговоров оппозиции и властей Венесуэлы
Global Look Press  /  Luis Barron / Keystone Press Agency

Мехико, 24 сентября. В Мехико начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Диалог, как и прежде, проходит при посредничестве Норвегии, передает телеканал TeleSUR.

Одним из нововведений стало назначение находящегося в тюрьме Кабо-Верде спецпредставителя президента Венесуэлы Алекса Сааба членом переговорной делегации. Заявление сделал спикер парламента Хорхе Родригес. По его мнению, бизнесмена и дипломата «похитили за границей», при этом были нарушены «международные нормы и права человека». Представители оппозиции отметили, что, несмотря на решение венесуэльских властей, они продолжат диалог.

Планируется, что в ходе третьего раунда, который продлится до 27 сентября, стороны обсудят «конституционное верховенство права», вопросы экономики, проведения выборов, социальной защиты венесуэльского народа, а также отмену санкций.

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошел первый этап переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованный при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности действующей власти и прекращения попыток государственных переворотов. Стороны тогда не огласили какие-либо итоги. Правительство Венесуэлы 4 сентября начало второй этап переговоров с оппозицией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 сентября осудила попытки давления США на Венесуэлу с помощью спецпредставителя Сааба. Дипломат призвала американцев не вмешиваться в переговоры с оппозицией, которые проходят в Мексике.

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оппозиция переговоры венесуэла мехико
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