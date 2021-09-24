Политолог Дробницкий: Эрдоган следит за Байденом, чтобы использовать его ошибки на Ближнем Востоке

США ослабли, они уходят с Ближнего Востока, и этим хочет воспользоваться Анкара. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что американскому президенту Джо Байдену придется заплатить за свои действия.

По утверждению Эрдогана, Байден поставляет оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям. Он подчеркнул: оружие, которое в настоящее время находится в руках талибов («Талибан»1 запрещен в РФ), принадлежит США. Эксперт по международной политике Дмитрий Дробницкий пояснил, что Эрдоган последовательно подбирает то, что теряют Соединенные Штаты:

«Жесткая риторика Эрдогана согласуется с тем, что он говорил ранее. Эрдоган понимает, что Османскую империю ему не построить. Он действует по принципу «требуйте больше — получите меньше». В мире сокращаются ресурсы США, меняется баланс средств и сил в связи с переориентировкой интересов Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с образующимся вакуумом Эрдоган собирает то, что плохо лежит. В своих действиях он последователен».

Global Look Press / Stefani Reynolds

Дробницкий уточнил, что выражение «Америка заплатит» от Эрдогана — скорее, риторический прием. Это размытое обещание неприятностей. Он напомнил, что слова «они заплатят» очень любят произносить американские чиновники по любому поводу.

«Администрацию Байдена сегодня не бьет только ленивый. Турция, находясь в НАТО, конфликтует с главной страной Альянса — США. Жесткое заявление Эрдогана в адрес Байдена — популизм. Но он делает именно то, что от него хочет турецкое население. И это население Эрдогана поддерживает. Военный путч в 2016 году — первый переворот в Турции, который не удалось довести до конца, так как за Эрдогана выступили народные массы. Эрдоган усиливает свое государство. Он хорошо понимает, что Вашингтон уходит с Дальнего Востока и убирает свои зенитные ракетные комплексы «Патриот» из Саудовской Аравии. Будет наращивать свое влияние в регионе», — добавил собеседник ФАН.

Дробницкий высказал мнение, что ничего тотального против Вашингтона Анкара предпринимать не будет, но Эрдоган умеет играть в «долгую игру» и ждать. Он использует все ситуации, которые ему выгодны.

Эксперт подчеркнул, что Эрдоган — очень сложный партнер для Москвы. С одной стороны — стратег, поэтому он понимает лидера нашей страны Владимира Путина и периодически демонстрирует уважении в адрес России. С другой стороны — ослаблять внимание к действиям Турции нельзя.

Ранее ФАН рассказал о предложении со стороны российских политиков бойкотировать заседание ПАСЕ из-за притеснений РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.