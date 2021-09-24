Швеция, Дания и Норвегия подпишут соглашение о военном сотрудничестве из-за России

Стокгольм, 24 сентября. Шведские власти уже в ближайшие дни подпишут соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией и Данией, сообщает телеканал TV4.

Скандинавские страны мотивируют столь крупную сделку российским фактором. В частности, Стокгольм намеревается наращивать войска именно под предлогом растущей напряженности в отношениях с Москвой. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявлял, что взаимодействие трех государств позволит сдержать «потенциального антагониста».

«В случае кризиса мы сможем действовать быстрее или, что тоже возможно, если вероятный противник увидит, что у нас есть и чем мы занимаемся, то он решит отказаться от реализации негативных планов против нас», — добавил глава военного ведомства.

По его словам, на сегодняшний день климат безопасности в регионе стал менее благоприятным. Это, среди прочего, наблюдается в Северном море и проливе Эресунн, отметил Хультквист.

Ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выдвинул Москве требования из-за учений «Запад-2021». Как пишет «Царьград», российско-белорусские маневры проходили с 10 по 16 сентября на 14 полигонах двух стран при участии 200 тысяч военнослужащих и 760 единиц боевой техники.