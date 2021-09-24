Депутаты Рады предложили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»

Киев, 24 сентября. Депутаты Рады проголосовали по запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар». Парламентарий Гео Лерос выступил автором инициативы.

Члены Верховной рады рассмотрели запрос о выдвижении главы государства на кинопремию за лучший сценарий в связи с покушением на его советника Сергея Шефира. Гео Лерос хотел таким способом обратить внимание коллег на версию о том, что инцидент является инсценировкой. Более 30 парламентариев поддержали его идею.

«За лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», — зачитала запрос нардепа замглавы парламента Елена Кондратюк.

Однако для рассмотрения депутатского запроса требуется 150 голосов. Гео Леров ранее лишился членства во фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского.

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подчеркнул, что стрельба по машине помощника президента не была инсценировкой. На месте преступления обнаружили 20 гильз.