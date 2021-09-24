Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 18:03
18:01
Общество
Отражение эпохи: кто позволил охотникам за хайпом воспитывать российскую молодежь
18:00
Политика
Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
17:59
Политика
Политолог Дробницкий: Эрдоган следит за Байденом, чтобы использовать его ошибки на Ближнем Востоке
17:59
Происшествия
СК возбудил дело после приземления медицинского вертолета на гараж в Ижевске
17:58
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова
17:58
Происшествия
В Брянске в подсобке школы обнаружили труп 57-летнего мужчины
17:57
Происшествия
Сторонников ИГИЛ задержали за подготовку теракта в Нидерландах
17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
17:54
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
17:47
Энциклопедия ФАН
Быть всегда на высоте: самое важное о профессии бортпроводника
Все новости

Депутаты Рады предложили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:37
Политика
Депутаты Рады предложили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 сентября. Депутаты Рады проголосовали по запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар». Парламентарий Гео Лерос выступил автором инициативы.

Члены Верховной рады рассмотрели запрос о выдвижении главы государства на кинопремию за лучший сценарий в связи с покушением на его советника Сергея Шефира. Гео Лерос хотел таким способом обратить внимание коллег на версию о том, что инцидент является инсценировкой. Более 30 парламентариев поддержали его идею.

«За лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», — зачитала запрос нардепа замглавы парламента Елена Кондратюк.

Однако для рассмотрения депутатского запроса требуется 150 голосов. Гео Леров ранее лишился членства во фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского.

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подчеркнул, что стрельба по машине помощника президента не была инсценировкой. На месте преступления обнаружили 20 гильз.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутаты Рады предложили выдвинуть Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
Оскар зеленский покушение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru