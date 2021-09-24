Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 18:03
18:01
Общество
Отражение эпохи: кто позволил охотникам за хайпом воспитывать российскую молодежь
18:00
Политика
Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
17:59
Политика
Политолог Дробницкий: Эрдоган следит за Байденом, чтобы использовать его ошибки на Ближнем Востоке
17:59
Происшествия
СК возбудил дело после приземления медицинского вертолета на гараж в Ижевске
17:58
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова
17:58
Происшествия
В Брянске в подсобке школы обнаружили труп 57-летнего мужчины
17:57
Происшествия
Сторонников ИГИЛ задержали за подготовку теракта в Нидерландах
17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
17:54
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
17:47
Энциклопедия ФАН
Быть всегда на высоте: самое важное о профессии бортпроводника
Все новости

Apple обновила камеру и аккумуляторы в младших версиях iPhone 13

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 17:36
Общество
Apple обновила камеру и аккумуляторы в младших версиях iPhone 13
Prt Scr youtube.com  /  TT Technology

Купертино, 24 сентября. Представлены основные изменения, коснувшиеся младших представителей линейки новой генерации iPhone.

Корпорация Apple презентовала обновленные iPhone под индексом 13. В серию включили четыре девайса, среди которых две базовые версии — 13 (6,1 дюйма) и 13 mini (5,4-дюйма), улучшенный 13 Pro (6,1-дюйма) и топовый 13 Pro Max (6,7-дюйма). Об этом пишет iXBT.

Среди ключевых изменений, коснувшихся всех моделей линейки — возросшая емкость аккумуляторов и модернизированные камеры. Помимо этого, компания из Купертино обновила дисплеи и заменила чипсеты.

Датчики основой камеры в 13 и 13 mini не изменились, но их модули были подвергнуты корректировкам. Как пишут специалисты The Verge, фотографии, которые делаются на младшие модели линейки, не отличаются от фото, сделанных на iPhone 12 Pro Max. Новые экземпляры также способны теперь работать в кинематографическом режиме и с фотографическими профилями. Что касается батарей, то емкость mini возросла на 9%, а классический 13 теперь располагает батареей на 15,1% больше предшественника.

После старта российских продаж новых iPhone 13, у оригинальных магазинов в стране начали собираться очереди с людьми, запланировавшими приобрести обновленную модель.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Apple обновила камеру и аккумуляторы в младших версиях iPhone 13
apple смартфоны iPhone 13
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru