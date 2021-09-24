Apple обновила камеру и аккумуляторы в младших версиях iPhone 13

Купертино, 24 сентября. Представлены основные изменения, коснувшиеся младших представителей линейки новой генерации iPhone.

Корпорация Apple презентовала обновленные iPhone под индексом 13. В серию включили четыре девайса, среди которых две базовые версии — 13 (6,1 дюйма) и 13 mini (5,4-дюйма), улучшенный 13 Pro (6,1-дюйма) и топовый 13 Pro Max (6,7-дюйма). Об этом пишет iXBT.

Среди ключевых изменений, коснувшихся всех моделей линейки — возросшая емкость аккумуляторов и модернизированные камеры. Помимо этого, компания из Купертино обновила дисплеи и заменила чипсеты.

Датчики основой камеры в 13 и 13 mini не изменились, но их модули были подвергнуты корректировкам. Как пишут специалисты The Verge, фотографии, которые делаются на младшие модели линейки, не отличаются от фото, сделанных на iPhone 12 Pro Max. Новые экземпляры также способны теперь работать в кинематографическом режиме и с фотографическими профилями. Что касается батарей, то емкость mini возросла на 9%, а классический 13 теперь располагает батареей на 15,1% больше предшественника.

После старта российских продаж новых iPhone 13, у оригинальных магазинов в стране начали собираться очереди с людьми, запланировавшими приобрести обновленную модель.