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Путин назвал созидательной книгу немецкого писателя о России
Политика
Путин назвал созидательной книгу немецкого писателя о России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 сентября. Труд немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию» помогает читателю вновь проанализировать драматическое прошлое страны, считает президент РФ Владимир Путин.

Слова главы государства поместили в предисловие книги писателя. Путин назвал созидательным творение Фрая. Оно помогает разрешить задачу исторического примирения, отметил российский лидер.

«Искренний друг, глубокий знаток истории и традиций нашей страны, Х.-И. Фрай многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков выпустил книгу «Лис Севера», где осмыслил российскую историю. Он также упомянул в творении события в Донбассе и деятельность Владимира Путина.

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