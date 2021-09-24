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Внебрачный сын Игоря Крутого готовится впервые стать отцом
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Игоря Крутого готовится впервые стать отцом
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 сентября. Композитор Игорь Крутой совсем скоро может стать дедушкой. Пополнение в семье внебрачного сына звезды Якова ожидается уже этой зимой.

Продюсер Игорь Крутой неожиданно признал внебрачного сына Якова и рассказал о знакомстве с ним в программе «Судьба человека». По словам композитора, его мама с радостью приняла внука и регулярно радует его пирожками.

Яков родился в отношениях Крутого с возлюбленной Ириной — семья распалась, а брак так и не был оформлен. Приемным отцом мальчика является Сергей Мирошников, который не стал медлить и женился на возлюбленной. Однако уже год сын не поддерживает отношения с папой.

Недавно Мирошников побеседовал с журналистами сайта kp.ru. Он признался, что давно не общался с Яковом, но знает, что тот совсем скоро впервые станет отцом.

«Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается», — поделился Мирошников.

Все еще неизвестно, кто родится в семье композитора — внук или внучка. У Крутого, помимо Якова, есть также две дочери и сын.

Недавно Крутой вспомнил, как рассказал семье о внебрачном ребенке. Композитор признался, что не сразу поверил в наличие еще одного сына.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внебрачный сын Игоря Крутого готовится впервые стать отцом
Игорь Крутой семья судьба человека
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