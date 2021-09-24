Спасенная жительница Тверской области подарила волонтерам оборудование для работы

Тверь, 24 сентября. Жительница Тверской области подарила спасшим ее волонтерам из ВПСО «Сова» полезный подарок — оборудование для поиска пропавших людей.

Недавно члены волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» помогли пожилой женщине. Она отправилась в лес за ягодами и потерялась.

При себе она имела ведро, рюкзак, а также телефон, благодаря которому удалось вычислить ее примерное местоположение. Ребята отыскали женщину ближе к ночи, после чего напоили горячим чаем и дали сухую одежду.



Через некоторое время местная жительница встретилась с волонтерами. Она вернула им одежду и вручила полезные подарки: аккумуляторные элементы и зарядное устройство к ним, а также поисковые фонари. По словам добровольцев, такое оборудование представляет особую ценность, поскольку сильно помогает тем, кто разыскивает в лесу пропавших людей.

Нижегородские спасатели ранее нашли в лесу потерявшегося пенсионера при помощи тепловизора. Пенсионер тоже ушел в лес за грибами и заблудился.