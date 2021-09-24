Как перестать зависеть от смартфона: рассказывает психолог Татьяна Яничева

Американская компания Apple собирается разработать технологию диагностики депрессии и когнитивных нарушений с помощью встроенных в айфон датчиков, которые будут следить за физической активностью, режимом сна и манерой набора текстовых сообщений пользователя. Инициатива подоспела вовремя: результаты исследования Аризонского университета гласят, что зависимость от смартфона напрямую связана с появлением симптомов депрессии. О природе этой зависимости и способе решения проблемы мы поговорили с психологом, доцентом кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяной Яничевой.

По словам специалиста, смартфоны действительно стали незаменимой частью нашей повседневной жизни: без них невозможно работать, трудно искать информацию и коммуницировать с людьми. Как следствие, появилось еще одно направление, в котором может формироваться зависимость современного человека.

«Природа всех зависимостей схожа, будь то наркотики, курение, смартфон или другой человек, без которого я не могу существовать. Человеку не хватает собственных ресурсов, чтобы опираться на себя, своей автономности — таких людей крайне мало. Просто одни зависимости более опасные и социально неприемлемые, а другие — менее. И, конечно, если говорить глобально, чем человек самостоятельнее и автономнее, чем он в большей степени ответственен за свою жизнь, тем меньше вероятность формирования у него зависимости, тем лучше у него сила воли. Тут все в руках человека», — говорит Татьяна Яничева.

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Судя по тому же исследованию, в группе риска — поколение 18–20-летних, людей, буквально выросших со смартфонами в руках. Но если в большей степени для зависимости и депрессии уязвимы юные люди, то как быть с новыми поколениями, которые растут в совершенно новой цифровой реальности?

«Совершенно очевидно, что пока человек растет, в руках родителей или педагогов есть хоть какие-то рычаги [влияния]. Если человека с раннего детства все время последовательно приучать к ограничениям, то это, конечно, не решит проблему без параллельного развития его ответственного отношения к тому, что смартфон или любой гаджет — это определенный инструмент для достижения других целей. Когда есть вот эти другие цели, другие интересы — друзья, увлечения, спорт — то тогда это действительно становится просто инструментом, крайне полезным и нужным, — рассказывает специалист. — А чем меньше у человека воспитана собственная целенаправленность, саморегуляция, тем больше вероятность, что для него гаджет становится действительно наркотиком, без которого он не может физически существовать».

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Пересмотреть свое отношение к гаджетам и снизить их присутствие в своей жизни будет, конечно, проще взрослому человеку. С детьми все сложнее — чтобы смартфон не стал для ребенка единственным другом да и вообще заменой реальной жизни, понадобится помощь семьи и значимых взрослых.

«В этом смысле [важно] именно наличие у ребенка других занятий, других интересов, которым зачастую может быть трудно конкурировать с планшетом. Потому что если вы отдали ребенка в спорт, то там надо с определенного времени начинать пахать, если отдали в какой-то кружок, то тоже надо головой думать или делать что-то руками. Конкуренция трудная, но родителям, у которых хватает на это сил, терпения и внимания, нужно не упустить момент, когда ребенку — хоть планшет и есть в его жизни — родители и сверстники становятся важнее, — резюмирует Татьяна Яничева. — Здесь, конечно, хочется надеяться, что общество — по крайней мере, отдельные люди — придет к тому, что смартфон станет привычным инструментом и важной частью жизни, но не заменит нашу жизнь».

Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как перестать испытывать тревогу из-за ощущения «неуспевания». Чтобы снизить чувство тревоги и улучшить навыки самоорганизации, стоит начать составлять четкие планы с точным количеством дел на день и указанием времени на их выполнение.