«Под давлением США»: как новый посланник ООН повлияет на конфликт в Западной Сахаре

Рабат согласился с кандидатурой бывшего посланника Организации Объединенных Наций в Сирии Стаффана де Мистуры в качестве специального посредника от Генерального секретаря в спорном регионе Западная Сахара.

«Марокко заранее проконсультировалось об этом предложении и уже уведомило Антониу Гутерреша о своем одобрении», — сообщил представитель Рабата в ООН Омар Хиляль в интервью государственному информационному агентству MAP.

Он добавил, что обсуждения все еще продолжаются, но официальное объявление о назначении итальянского дипломата шведского происхождения ожидается «в ближайшие дни после утверждения членами Совета Безопасности». По словам посланника, Де Мистура является одним из опытнейших участников деятельности Организации Объединенных Наций в вопросах мирного урегулирования территориальных споров и успел зарекомендовать себя в этом качестве в Афганистане, Сирии и Ираке.

«Длительный международный дипломатический опыт, средиземноморское происхождение, которое обеспечило ему глубокое знание проблем этого региона, понимание угроз безопасности и причин дестабилизации в Северной Африке, а также независимость и беспристрастность, которые характеризуют его работу в ООН, в значительной степени помогут Де Мистуре спокойно и конструктивно выполнять задачи по содействию политическому процессу, связанному с этим территориальным спором», — добавил Омар Хиляль.

Несмотря на данные слова, а также на заявления Марокко о своем принятии любого выдвиженца Антониу Гутерреша, кандидатуру итало-шведского чиновника оно не торопилось утверждать. Вскоре после комментария посла Рабата сразу несколько дипломатических источников в Организации Объединенных Наций предположили, что североафриканское государство изменило свое решение из-за «сильного давления» со стороны США и Франции. Кроме того, это произошло после разрыва Алжиром, главным соперником Марокко и покровителем сепаратистского Фронта ПОЛИСАРИО, дипломатических отношений с Рабатом.

Конфликт вокруг Западной Сахары

Малонаселенная пустынная территория Западной Сахары может похвастаться значительными запасами фосфатов и протяженной полосой вдоль побережья Атлантического океана с доступом к богатым рыбными ресурсами водами. С 1958 по 1976 год регион представлял собой две так называемые африканские провинции Испании Рио де Оро — Ла Гуэра (Уэд-эд-Дахаб) и Сакия эль-Хамра, после чего оказался разделенным между Марокко и Мавританией, которая позже отказалась от территориальных притязаний и вывела свои вооруженные силы.

Организовавший партизанскую войну против войск Марокко и поддерживаемый Алжиром Фронт ПОЛИСАРИО 27 февраля 1976 года провозгласил регион независимым государством, дав ему название Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). В свою очередь, Рабат предложил провинции статус автономии, однако считает эту территорию суверенной частью королевства. К настоящему моменту порядка 60 стран — членов ООН признали законность САДР.

В 1991 году в соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Совет Безопасности принял Резолюцию №690, на основании которой создана специальная миссия по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Согласие на ее формирование выразили Рабат и Фронт ПОЛИСАРИО.

План урегулирования ООН предусматривал установление переходного периода, в течение которого специальный представитель Генсека отвечает за все вопросы, связанные с предстоящим голосованием. Жители региона при этом должны сами выбрать между независимостью либо суверенитетом Марокко.

Однако ввиду постоянных разногласий между сторонами относительно порядка проведения избирательного процесса референдум так и не состоялся, а полномочия МООНРЗ ежегодно продлеваются в Совете Безопасности ООН. Западная Сахара, таким образом, остается спорной территорией между управляющим ею Марокко и движением за освобождение, представляющим интересы жителей провинции.

22 страны, в основном африканские, открыли в 2021-м году консульства в крупнейшем городе региона Эль-Аюне, признав таким образом суверенитет Марокко. В числе государств, заявивших о своем желании создать представительство, но пока что не сделавших это, фигурируют и США.

Многочисленные попытки урегулировать спор мирным путем не приводили к удовлетворяющему всех решению. Переговоры между сторонами, к которым присоединились также Мавритания и Алжир, затормозились после отставки в 2019 году последнего специального посланника ООН, немецкого дипломата Хорста Келера. Гутерреш выдвинул с тех пор более десятка лиц на эту должность, но не добился консенсуса ни по одному из них.

Ранее ПОЛИСАРИО заявлял, что примет кандидатуру Стаффана де Мистуры, который имеет многолетний дипломатический опыт, в том числе в качестве посланника международной организации в Сирии, поставив, однако, под сомнение готовность Рабата сотрудничать с ООН в поисках прочного решения.

«Никакой подлинный, заслуживающий доверия и жизнеспособный мирный процесс никогда не станет возможным, пока марокканские власти продолжают безнаказанно совершать свои незаконные действия и попытки силой навязать свершившийся факт на оккупированных территориях», — заявило освободительное движение 15 сентября.

Со своей стороны Омар Хиляль сказал, что итальянский дипломат «сможет рассчитывать на неизменное сотрудничество и поддержку Рабата в выполнении роли посредника и решении этого регионального спора». В 1991 году после принятия резолюции Совета Безопасности №690 и окончания боевых действий между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко последнее контролировало около 80% территории Западной Сахары, направив в регион крупные инвестиции в различные проекты развития.

В свою очередь, движение за освобождение продолжает призывать к референдуму о самоопределении в соответствии с соглашением о прекращении огня. Напряженность резко возросла в ноябре, когда Рабат направил войска в буферную зону, чтобы открыть заблокированную повстанцами единственную дорогу, ведущую из Марокко в Мавританию и остальную часть Западной Африки. В ответ ПОЛИСАРИО объявил перемирие 1991 года, поддержанное ООН, недействительным. С тех пор регулярно слышны перестрелки вдоль демаркационной линии, хотя в труднодоступном районе трудно проверить независимые утверждения.

Выбор кандидата

Столкновение региональных интересов сторон, затронутых конфликтом в Западной Сахаре, в течение более двух лет препятствовало назначению специального посланника ООН, несмотря на выдвижение 13 кандидатов на эту должность. Все предложения отклонялись по различным причинам, и место оставалось вакантным.

Бывший федеральный президент Германии Хорст Келер, занимавший этот пост последним, официально ушел в отставку «по состоянию здоровья» в мае 2019 года, а в апреле 2021-го Антониу Гутерреш представил в качестве нового соискателя Стаффана де Мистуру, которого сразу принял Фронт ПОЛИСАРИО. Рабат же поначалу отверг его кандидатуру, увидев в нем угрозу своим интересам в регионе.

Несмотря на заверения властей Марокко о принятии любого лица, предложенного Генеральным секретарем ООН, в феврале 2020-го они отклонили также назначение тогдашнего министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака — политика, хорошо знакомого с марокканской дипломатией. Глава МИД Королевства Насер Бурита выступил против его выдвижения, так как он участвовал в качестве представителя Организации Объединенных Наций и Европейского союза при проведении референдума о независимости Черногории в 2006 году.

Еще одного кандидата, бывшего премьер-министра и главу МИД Румынии Романа Петре, отклонил Фронт ПОЛИСАРИО. В одном из брифингов для СМИ представитель генсека Стефан Дюжаррик назвал выбор нового посланника в Западной Сахаре сложным, когда ему задали соответствующий вопрос по случаю приближавшегося двухлетия со дня отставки Келера. Пресс-секретарь ООН добавил, что Антониу Гутерреш делает все возможное, чтобы заполнить пустующее место.

«В вопросе большинства кандидатов не все рычаги находятся в руках Генерального секретаря, но он выполняет свой долг», — добавил Дюжаррик.

Стоит отметить, что последний посланник Организации Объединенных Наций в Сахаре подал в отставку в мае 2019 года через несколько недель после проведения круглого стола между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, на котором также по приглашению участвовали Мавритания и Алжир. Переговоры тогда не привели к какому-либо удовлетворяющему все стороны результату. С момента своего назначения Хорст Келер всеми силами пытался возродить процесс поиска решения этого конфликта. После шести лет перерыва ему даже удалось объединить заинтересованные стороны для диалога и организовать две встречи в Швейцарии, в декабре 2018 года и марте 2019-го, на которых присутствовали представители Марокко, Движения за освобождение Сакия эль-Хамра и Уэд-эд-Дахаб (Рио де Оро — Ла Гуэра), Алжира и Мавритании.

29 апреля 2021 года Фронт ПОЛИСАРИО одобрил назначение Стаффана де Мистуры на место Хорста Келера, однако процесс затормозился по причине первоначального отказа Рабата. Ранее ООН уже назначала трех посредников, тщетно пытавшихся урегулировать конфликт, продолжающийся 46 лет. Ими являлись два представителя США Джеймс Бейкер и Кристофер Росс и голландский политик Питер Ван Валсун.

«Это сложная должность, для которой всегда трудно найти подходящего человека», — заявил Антониу Гутерреш в процессе выбора нового кандидата.

Для Фронта ПОЛИСАРИО очередной спецпосланник важен лишь ввиду его роли, которая заключается в содействии мирному урегулированию, «ведущему к свободному и демократическому осуществлению сахарским народом своего неотъемлемого права на самоопределение и независимость».

С 1966 года Западная Сахара включена в список несамоуправляющихся территорий, имея таким образом право на действие резолюции №1514 Генассамблеи ООН, которая предусматривает предоставление независимости странам и народам, затронутым политикой империализма. Данный регион по факту является последней колонией на африканском континенте.

Позиция США

В декабре 2020 года США стали первой западной страной, изменившей свою позицию и признавшей суверенитет Рабата над Сахарой. Администрация действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа пошла на такой шаг в качестве вознаграждения за подписание североафриканским государством соглашения о нормализации отношений с Израилем.

После смены власти в Штатах многие ожидали, что новый лидер Джо Байден отзовет решение, которое являлось вопиющим нарушением международных норм. Однако в конце июля 2021 года исполняющий обязанности помощника Государственного секретаря Джоуи Худ заявил, что позиция США по спорному региону Западная Сахара осталась прежней. Об этом чиновник сообщил во время своего визита в Рабат на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

«Вы можете увидеть изменения в степени энергичности и расстановке акцентов, которые мы уделяем поддержке процесса ООН для достижения реальных результатов», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Худ призвал также к назначению и поддержке специального посланника Генерального секретаря ООН, чтобы ускорить принятие «удовлетворяющего все стороны решения, ведущего к спокойствию и стабильности». Он добавил, что США приветствовали выбор Рабата установить мир с Тель-Авивом в прошлом году одновременно с Бахрейном, Суданом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«То, что мы наблюдаем сейчас — это фантастическая эпоха соглашений о нормализации отношений с Израилем, которые дадут будущим поколениям гораздо больше надежд и прочный фундамент для дальнейшего развития», — сказал Худ во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что за пару дней до визита в Рабат чиновник Госдепа находился в Алжире, где обсудил проблему Западной Сахары с министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой. В ходе переговоров он заявил, что Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с АНДР для достижения общих целей двух стран в регионе, а также подтвердил поддержку усилий ООН по урегулированию спора.

Изменение позиции США и признание суверенитета Марокко над конфликтным регионом побудило королевство занять более жесткий подход и использовать свою роль в блокировании массовой миграции в Европу. Западная Сахара всегда находилась в центре внимания внешней политики Рабата, который до этого делал все, чтобы убедить другие страны признать эту провинцию своей территорией, несмотря на требования о независимости поддерживаемого Алжиром сепаратистского Фронта ПОЛИСАРИО.

В январе 2021 года министр иностранных дел Насер Бурита заявил, что ЕС должен выйти из «зоны комфорта» и поддержать предложение об автономии спорного региона в рамках марокканского государства. Затем последовал конфликт с Испанией и Германией.

В мае Рабат вызвал своего посла в Берлине для консультаций под предлогом «враждебности» и «деструктивной позиции» ФРГ по Западной Сахаре. Европейская страна, как и другие члены Союза, продолжала заявлять, что хочет урегулирования конфликта при посредничестве ООН, давая при этом возможность борцам за независимость высказывать свои аргументы. Германия настаивала на проведении заседания Совета Безопасности по этому вопросу, и одна из региональных администраций даже подняла флаг САДР на крыше своего офиса.

Разногласия с Испанией вспыхнули по причине предоставления ею медицинской помощи лидеру ПОЛИСАРИО Ибрагиму Гали без предварительных переговоров с Рабатом. Марокко, которое поддержало Мадрид по поводу независимости Каталонии, отвергло аргументы о гуманитарных мотивах европейского государства, и вызвало своего посла в Мадриде для консультаций.

Кроме того, королевство по-прежнему претендует на суверенитет над Сеутой и Мелильей — двумя областями в Северной Африке, которые Испания все еще удерживает со времен колониального режима. Премьер-министр Саад Эддин эль-Османи заявил 10 мая, что планирует «адекватный ответ» на решение о лечении Ибрагима Гали. Ранее, в декабре 2021 года он заявлял, что Марокко хочет «вернуть себе» два анклава, как только будет решена проблема Западной Сахары. 18 мая государственный министр по правам человека Мустафа Рамид оправдал ослабление пограничного контроля с испанским регионом Сеута, заявив, что Рабат имеет право на подобную реакцию. В результате западная страна столкнулась с масштабным наплывом африканских беженцев через регион, имеющий сухопутную границу с Европой.

Стаффан де Мистура

Новый потенциальный посланник Генерального секретаря Антониу Гутерреша в Западной Сахаре Стаффан де Мистура имеет 40-летний опыт работы в различных учреждениях Организации Объединенных Наций. Кроме того, за последние десять лет он занимал должности помощника государственного секретаря по внешней политике, а затем заместителя бывшего министра иностранных дел Италии Марио Монти.

В рамках своей работы в ООН Де Мистура выступал в качестве личного представителя Генсека в Ираке (2007–2009), Афганистане (2010–2011) и Южном Ливане (2001–2004). Специфика профессии обеспечила ему пребывание во многих нестабильных горячих точках мира, включая Руанду, Сомали, Судан и бывшую Югославию.

10 июля 2014 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун объявил, что назначил итальянского политика новым специальным посланником, которому поручено искать мирное разрешение конфликта в Сирии. К 2018-му Стаффан де Мистура имел за плечами самый продолжительный срок службы в качестве представителя ООН в этой ближневосточной стране, где к тому времени конфликт затянулся уже на семь лет. До него этот пост занимали Кофи Аннан и Лахдар Брахими. В октябре того же года он объявил, что уходит в отставку «по личным причинам». Последний файл, над которым чиновник работал в качестве спецпосланника ООН, касался подготовки конституционной реформы в стране.

В ноябре 2018 года с резкой негативной характеристикой Стаффана де Мистуры выступил Башар Асад. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) обвинил его в предвзятости и продвижении повестки Соединенных Штатов, добавив, что данную задачу итало-шведский политик провалил. Глава государства отметил также, что отказался пожимать руку посланнику Генерального секретаря, когда подвернулся случай.

«Оставаться нейтральным на такой должности невозможно, потому что США устраивают только марионетки. Это типичное для них поведение», — с уверенностью добавил глава Сирии.

Несмотря на заявленные ранее «личные причины», год спустя, Де Мистура признался, что покинул пост представителя ООН, так как понял, что Башар Асад выиграл территориальную гражданскую войну. По его словам, «он так и не смог заставить себя пожать руку президенту».

Если сирийский лидер оказался прав в своих утверждениях, то, вполне возможно, и в данном конфликтном регионе действует агент США, «проваливший» уже похожую задачу в САР. По всей видимости, заявления некоторых дипломатических источников в Нью-Йорке, что Марокко поменяло позицию и одобрило в итоге кандидатуру итальянского чиновника под давлением Вашингтона, небезосновательны.

«Однако, что обещано в обмен на это согласие?» — задается вопросом один из собеседников агентства Algeria Press Service (APS).

Рабат может рассчитывать на сохранение признания Штатами его вожделенного суверенитета в Западной Сахаре или даже на присутствие под наблюдением ООН американских сил в Эль-Гергерате — буферной зоне на юго-западе этой территории, так и не получившей автономии.

Несмотря на то что заключенное в 1991 году под эгидой Организации Объединенных Наций перемирие подразумевало обязательное проведение референдума о статусе спорного района, спустя тридцать лет этого так и не произошло. С учетом же последних событий в свете успеха геополитических стремлений Марокко, в ближайшее время решение вопроса об автономии Западной Сахары ожидать, вероятно, снова не приходится.