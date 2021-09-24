Все профессии, связанные с полетами, всегда были окутаны флером романтики. Пожалуй, каждый человек в детстве хоть раз, но задавался вопросом Катерины из знаменитой пьесы Островского:

«Отчего люди не летают так, как птицы?»

Профессия летчика, безусловно, притягательна и престижна, но овладеть ей под силу далеко не каждому — специальность требует технического склада ума, и получить профильное образование и стать настоящим профессионалом весьма непросто. А уж представительниц прекрасного пола в этой сфере и вовсе можно по пальцам пересчитать.

Однако не стоит отчаиваться и полностью отказываться от мечты работать на борту воздушного судна — тот, кто грезит о небе, необязательно должен уметь управлять огромным лайнером. Сегодня мы поговорим о профессии бортпроводника, обсудим ее плюсы и минусы и выясним, как стать частью воздушной команды.

Немного истории

Когда-то напрямую общаться с пассажирами вынуждены были вторые пилоты, что, само собой, не способствовало безопасности перелета. Таким образом, необходимость в специалистах, которые обеспечивали бы комфорт людей в самолете, осознали достаточно быстро. Впервые стюард стал полноправным членом экипажа в Германии в 1928 году.

В 1930 году американским перевозчикам пришло в голову, что, если взять в штат стройных и улыбчивых красоток, это повысит привлекательность авиакомпании в глазах путешественников. Надо сказать, хрупким девушкам в те времена приходилось нелегко — в их обязанности входило не только поддержание порядка на борту и общение с клиентами, но также взвешивание и погрузка багажа на борт! Но и это еще не все. Дозаправка судна топливом — и та ложилась на плечи бортпроводниц, не говоря уже о том, что особо требовательные пассажиры могли попросить начистить до блеска их обувь.

К счастью, с той поры много воды утекло, и сегодня люди этой профессии имеют совершенно иной круг обязанностей, о которых мы расскажем ниже.

Чем занимаются бортпроводники

Работать бортпроводниками могут как женщины, так и мужчины. Первые называются стюардессами, а вторые — стюардами, причем сопровождать они могут как перелеты, так и морские или речные круизы. Однако, несмотря на такое гендерное равноправие, все же чаще в данную профессию идут женщины.

Главная задача стюардессы — обеспечение комфорта и безопасности пассажиров на борту судна во время транспортировки, а в частности:

Встреча пассажиров на борту. Любому путешественнику приятно, когда у трапа его встречают доброжелательной улыбкой и подробно объясняют, как пройти до своего места, а после посадки искренне желают всего хорошего. Такое отношение надолго оставляет благоприятное впечатление от поездки и формирует положительный имидж авиакомпании.

Организация питания. Перелеты бывают весьма длительными, и приемы пищи превращаются для пассажиров не только в способ утолить голод, но и в возможность отвлечься от монотонности долгой дороги.

Создание комфортных условий для пассажиров во время перелета. Принести плед, вовремя накормить и подать напитки, помочь пристегнуть ремень, при необходимости проводить до туалета, помочь достать или убрать ручную кладь, успокоить и оказать психологическую поддержку, если человек испытывает стресс, разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию — все это входит в обязанности бортпроводника. Кроме того, стюардесса или стюард должны уметь оказать первую помощь, если человеку внезапно стало плохо во время полета.

Поддержание чистоты в салоне. В нынешней сложной эпидемиологической обстановке соблюдение санитарно-гигиенических норм приобретает особое значение.

Обеспечение безопасности полета. Перед каждым рейсом члены экипажа проверяют комплектность индивидуальных аварийно-спасательных средств (жилетов, кислородных масок), а непосредственно перед вылетом проводят инструктаж по их использованию для пассажиров. В случае аварийной посадки бортпроводники обязаны обеспечить экстренную эвакуацию. Кроме того, они должны тщательно обследовать салон воздушного судна на наличие посторонних и подозрительных предметов до и после перелета.

Предотвращение внештатных ситуаций и моментальное реагирование в случае их возникновения. Во время полета может случиться все что угодно — от наступления родов или сердечного приступа до пьяного дебоша или, не дай Бог, захвата борта террористами. На каждый случай существует инструкция, которой все члены экипажа должны неукоснительно следовать, чтобы как можно скорее и с наименьшими потерями по мере возможности и в рамках своих компетенций разрешить проблему.

Федеральное агентство новостей /

Как стать стюардессой/бортпроводником: где учиться

Высшее образование не является обязательным условием для того, чтобы начать летать, однако, безусловно, диплом вуза (особенно имеющего отношения в авиации) будет конкурентным преимуществом для кандидата.

В целом у желающих освоить эту профессию есть несколько вариантов:

Например, уже после девятого класса можно поступить в ссуз или колледж, чтобы получить специальность по направлению «Сервис на транспорте». Никаких дополнительных предметов при поступлении сдавать не потребуется — зачисление производится на основании конкурса аттестатов.

Есть и более быстрый способ — пройти собеседование и медкомиссию и поступить на бесплатные курсы при одной из авиакомпаний. В таком случае обучение займет от трех до шести месяцев с обязательной последующей отработкой. Важно! Если человек захочет уволиться раньше оговоренного срока (обычно это 2–3 года), курсы придется оплатить из своего кармана.

Пойти в одну из школ бортпроводников, заплатив за учебу самостоятельно.

Помимо сертификата о прохождении обучения, к кандидатам на должность бортпроводника перевозчики предъявляют следующие требования:

Приятная внешность;

Коммуникабельность;

Желание помогать людям;

Наличие действующего заключения ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия);

Знание английского языка обязательно для работы на международных рейсах, но часто требуется и для внутренних, так как среди пассажиров могут быть иностранцы. Требования к уровню владения могут отличаться в разных авиакомпаниях;

Грамотная речь;

Аккуратность;

Способность оказать первую медицинскую помощь;

Ответственность;

Стрессоустойчивость.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы работы стюардессой

Какой бы романтичной и притягательной ни казалась профессия бортпроводника, перед тем, как решиться посвятить ей свою жизнь, нужно ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками этого ремесла, чтобы принять взвешенное и осознанное решение.

Плюсы

Возможность побывать в разных городах и странах. Кто не мечтает бесплатно побывать в разных уголках планеты? Профессия стюардессы это позволяет, но нужно понимать, что в большинстве случаев экипаж не покидает пределы аэропорта;

Интересная и динамичная работа;

Стюардессы выходят на пенсию очень рано — в 45 лет;

Высокий заработок. Зарплата бортпроводника зависит от уровня авиакомпании и имеющейся у самого сотрудника категории (всего их три). В хорошей компании зарплата стюардесс на международных рейсах может доходить до 150–170 тысяч рублей в месяц;

Соцпакет.

Минусы

Высокий уровень нагрузки на организм. Постоянные перепады давления, работа на ногах, смена часовых поясов и отсутствие полноценного ночного сна отрицательно сказываются на здоровье. Отсюда положенный более длительный отпуск и ранний выход на пенсию.

Ненормированный график. О стандартных выходных в субботу и воскресенье и длинных новогодних каникулах придется забыть.

Стрессы. Работа бортпроводника подразумевает высокий уровень ответственности и сопряжена с определенными рисками, поэтому нервное перенапряжение неизбежно.