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Галицкий заявил, что неправильно отсудивший матч «Спартака» арбитр отправился бы в ад
Спорт
Галицкий заявил, что неправильно отсудивший матч «Спартака» арбитр отправился бы в ад
Prt Scr youtube.com  /  Коммент.Шоу

Москва, 24 сентября. Владелец футбольного «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал судейство в Российской премьер-лиге, отметив, что арбитры по-разному работают в зависимости от ранга команды.

По словам футбольного функционера, конкурировать с московскими клубами чемпионата невероятно тяжело — в том числе из-за судейства.

«Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть матч "Спартака". Он сразу отправится в ад. А ошибся против "Краснодара"… А потом статьи про семь спорных эпизодов? Было, да. Но потом мы на это плюнули. Мы даже первыми купили VAR (система видеопомощи арбитрам. — Прим. ФАН), но даже с ним у нас умудряются голы отменять», — рассказал Галицкий в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бизнесмен обратил внимание на то, что давление, которое испытывают судьи, когда делают ошибки против питерских и московских клубов и, например, «Краснодара» — разное.

В рамках восьмого тура чемпионата России «Спартак» минимально проиграл ЦСКА (0:1). Автором единственного гола стал нападающий «армейцев» Антон Заболотный, который за 91 минуту получил две желтые карточки и был удален главным арбитром встречи.

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Сергей Галицкий краснодар цска спартак судейство
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