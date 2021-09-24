Сокращение экспорта российской пшеницы ожидается по итогам сентября

Москва, 24 сентября. Россия в июле-сентябре поставит за рубеж около 11,5 млн тонн пшеницы без учета стран ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс».

Такой результат окажется наиболее низким показателем с 2017/2018 сельхозгода. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу центра Игоря Павенского.

По его словам, сокращение поставок в Египет, который снизил импорт из России почти на 1 млн тонн, до 1,46 млн тонн, компенсировано ввозом из Ирана. Иран на фоне серьезной засухи и потерь в урожае повысил закупки в РФ с 139 тыс. до 2,89 млн тонн в текущем сезоне и стал лидером в закупках российской пшеницы.

«Причем этот показатель выше, чем страна импортировала за весь прошлый сезон — 1,5 млн тонн», — отметил Павенский.

Он также отметил рост поставок продукции в Алжир, они начались после перерыва с 2016 года и составили 88 тыс. тонн. При этом экспорт пшеницы в Бангладеш, ЮАР, на Филиппины и другие государства уменьшились.

Экспортные пошлины на российскую пшеницу растут десятую неделю подряд. Об этом свидетельствует статистика Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).